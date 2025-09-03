Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:46

Kamyon Arkası Sözler - Anlamlı, Komik, Felsefi ve Modern Kamyon Arkası Yazıları

Minibüs, dolmuş ve kamyon gibi büyük araçların arkasına yazılan atarlı giderli sözler yıllardır trafikte dikkat çekiyor. Bu sözler, sosyal medya hesaplarında da komik ve eğlenceli paylaşımlarda yer buluyor. Esprili paylaşımlarda ya da laf sokma amacı taşıyan postlarda kamyon arkası sözler ve yazılara yer vermek isteyenler doğru yerdeler. İşte uzun ve kısa seçeneklerle resimli, anlamlı, felsefi ve modern kamyon arkası yazıları.

Özellikle uzun yolculuklarda karşımıza çıkan kamyon arkası sözler; bir trafik klişesi olmanın ötesinde pek çok insan için hayat tarzını yansıtma biçimine dönüşmüştür. Sosyal medya hesaplarında da sıkça yer bulan bu ifadeler atarlı giderli sözlerden, komik ve esprili yazılara kadar çeşitli formatlarda oluşturulabiliyor. İşte resimli, anlamlı, felsefi ve modern kamyon arkası yazıları ile görselleri;

EN YENİ KAMYON ARKASI SÖZLER

Yollar gider, hayaller kalır.

Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş.

Gidişime dur diyen olmadı, dönüşüm muhteşem olacak.

Sen gittin, yollar kaldı.

Hatalarımı yüzüme vuran çok oldu da kalbime vuran bir sen oldun.

Aynada ufak görünüyorsam, bilin ki küçüldüğümden değil, araya mesafe koyduğumdan.

Sen gönlünü ferah tut, benim yolum açık zaten.

Mazide kalmış güzellikler, aynalarda görünmez.

Trafikte değil, hayatta sol şeritten git.

Uzaktan bakınca yokuş sanırsın, yakından bakınca rampanın kralı.

İleride güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?

Şoförsün dediler, kız vermediler.

ANLAMLI KAMYON ARKASI YAZILARI

Adımı avucuna yaz. Beni hatırladıkça avucunu yalarsın.

Arkadaşın çok olur ama zor gününde yok olur!

Hayvan açken, İnsan tokken kudurur.

Otopsi istiyorum! Hayallerim kendi eceliyle ölmüş olamaz.

Mevzu atlı karıncalar değil. Dönen dolaplar!

Gönlünde yer yoksa güzelim,

Fark etmez ben ayakta da giderim.

Kalp dediğin atıyor zaten.

Marifet ritmi değiştirmekte.

Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter.

Ahlarla kaybettiğini keşkelerle arayacaksın!

Hayat bana vız gelir aşk bize hız verir.

Uzun ince kıvrım kıvrım yollar bazen deler geçer yüreğimi, sitem ederim yollara, sevmesini bilen yüreğimi boş koydunuz diye.

Korna çalma, uyuyorum.

Bizim gülümsememizi bir fotoğrafçı istedi, o da parasını aldı.

Madem olacağı yoktu neden olur gibi oldu.

Âşıksan vur saza, şoförsen bas gaza.

Ne kadar içersen iç başın döner gidenler değil.

Miras değil alın teri…

Dünya yuvarlak insan bir köşeye çekilemiyor.

Arabasız yol olmaz sensiz hayat olmaz.

Benimle sorunu olan varsa ağlayarak günlüğüne yazabilir.

Bizde geri vites yok gerekirse ileri alırız.

Kaderinse dünya küçüktür ama kaderin değilse çıkmaz sokakta bile karşılaşamazsın.

Rampada yavaş, düzlükte savaş.

Çok vakit kaybettik çok, artık mutlu olsak diyorum.

Al Fordun dizelini sev köyün güzelini.

Ölmüş bir aşk vasiyetidir bu sana.

Madem kimsem olamıyorsun, kimsen o ol ve kal oralarda.

Ben sadece, her şey eskisi gibi olsun istiyorum.

Peşimden gelme ben de kayboldum.

Eline el değmesini değil, gölgesine gölge değmesini kıskanmaktır sevda.

Kader satılmıyor ki iyisini alalım.

Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik.

Çekemeyen anten taksın, hatalıysam aramızda kalsın.