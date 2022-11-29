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Radar uydusu tarafından tespit edildi! Düzce depremi sonrası korkutan gerçek
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:32
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
14:46
Radar uydusu tarafından tespit edildi! Düzce depremi sonrası korkutan gerçek
Düzce'de geçen 23 Kasım'da 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Düzce merkezi ile Gölyaka'nın 20 santimetre kadar birbirinden uzaklaştığı ortaya çıktı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nün SAR uydu görüntüleriyle ortaya çıkardığı gerçekte Düzce merkez ile Gölyaka arasındaki bölümde 4 santimetreye kadar yükselme olduğu net bir şekilde verilerle ortaya konuldu.