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Raimonda Luraghi'nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
20:36
Raimonda Luraghi'nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir?
Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali, ATV'den canlı yayınlanıyor. Yarışmacılar bilgi ve odaklanma becerilerini kullanarak soruların yanıtını arıyor. İşte yarışmacılara yönetilen Raimonda Luraghi'nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir? sorusunun cevabı…