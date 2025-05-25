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Haberler Yaşam Raimonda Luraghi'nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 20:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 20:36

Raimonda Luraghi'nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir?

Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finali, ATV'den canlı yayınlanıyor. Yarışmacılar bilgi ve odaklanma becerilerini kullanarak soruların yanıtını arıyor. İşte yarışmacılara yönetilen Raimonda Luraghi'nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir? sorusunun cevabı…

Raimonda Luraghi’nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir?

Bu akşam yayınlanan TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmacılara yöneltilenRaimonda Luraghi'nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir? sorusuna yanıt aranıyor. İşte TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması sorusunun yanıtı!

Raimonda Luraghi’nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir?

A-Yeni Dünya düzenini kurmak ve globalleştirmek

B-Yeni yerlerin keşfedilmesi ve buralardaki hazinelerin insanlar ile buluşturulması

C-Bazı uygarlıkların talan edilmesi kültürlerin yıkımı ve soykırımıdır

D-Zayıf ülkelere ait toprakların güçlü ülkelerin yönetim tarzları ile şekillenmesidir

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Raimonda Luraghi’nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir?

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Raimonda Luraghi’nin Sömürgecilik Tarihi kitabına göre sömürgeciliğin gerçek tanımı hangisidir?