Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Rainbow polikarbonat (Rnpol) borsada ne zaman işlem görecek?

SPK'nın onay vermesinin ardından Rainbow halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Rainbow polikarbonat (Rnpol) halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...