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Haberler Yaşam Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Rainbow polikarbonat (Rnpol) borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 11:48

Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Rainbow polikarbonat (Rnpol) borsada ne zaman işlem görecek?

SPK'nın onay vermesinin ardından Rainbow halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Rainbow polikarbonat (Rnpol) halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar...

Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Rainbow polikarbonat Rnpol borsada ne zaman işlem görecek?

Rainbow polikarbonat (Rnpol) halka arz işlemleri gündemde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'nın haftalık bülteni ile halka arzı duyurulan şirketle ilgili olarak yatırımcılar " Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi konularda araştırmalarına başladı. Rainbow Polikarbonat'un halka arz hisse kodu RNPOL olacak. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Rainbow polikarbonat Rnpol borsada ne zaman işlem görecek?

RAİNBOW POLİKARBONAT (RNPOL) HALKA ARZ NE ZAMAN?

30 Kasım - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında Rainbow Polikarbonat talep toplama yapılacaktır. Halka araz izahnameye göre Eşit Dağıtım şeklinde olacaktır.adan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

Rainbow Polikarbonat'un halka arz hisse kodu RNPOL olacak.

Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanıldığı için tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.

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Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Rainbow polikarbonat Rnpol borsada ne zaman işlem görecek?

RAİNBOW POLİKARBONAT HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA HİSSE FİYATI VE BORSA KODU

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10:30-13:00 saatleri arasında "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecek olan Rainbow Polikarbonat halka arzında 1 nominal değerli payın değeri 9,90 TL olarak belirlendi. Roinbow Polikarbonat RNPOL.HE kodu ile işlem görecek.

Rainbow halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir? Rainbow polikarbonat Rnpol borsada ne zaman işlem görecek?
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