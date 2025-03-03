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Haberler Yaşam RAMAZAN AYI 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025 | İftara ne pişirsem? Ramazan'ın üçüncü günü iftar için menü önerisi!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:27

RAMAZAN AYI 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025 | İftara ne pişirsem? Ramazan'ın üçüncü günü iftar için menü önerisi!

Ramazan ayının üçüncü gününe özel iftar menüsü önerileri! Oruç ibadetini yerini getiren vatandaşlar, iftar sofraları için dengeli ve lezzetli yemek alternatiflerini araştırıyor. Günün yorgunluğunu atarken besleyici ve hafif tarifler tercih edenler için çorba, ana yemek, tatlı ve yardımcı lezzetlerden oluşan iftar menüsü önerileri paylaşıldı. İşte, Ramazan'ın üçüncü günü iftar için menü önerisi!

RAMAZAN AYI 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025 | İftara ne pişirsem? Ramazan’ın üçüncü günü iftar için menü önerisi!

Ramazan'ın üçüncü günü için iftar menüsü belli oldu! Oruç tutan vatandaşlar, iftar sofralarını özenle hazırlamak için alternatif yemek tariflerini araştırıyor. Ramazan'a özel besleyici ve doyurucu bir iftar menüsü arayanlar için çorba, ana yemek, tatlı ve tamamlayıcı lezzetlerden oluşan iftar menü önerisi!

RAMAZAN AYI 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025 | İftara ne pişirsem? Ramazan’ın üçüncü günü iftar için menü önerisi!

RAMAZAN AYI 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ (2025)

Ramazan ayının üçüncü gününde iftar sofralarınızı lezzetlendirecek, besleyici ve dengeli bir menü!

İşte çorbasından tatlısına kadar özenle seçilmiş iftar menüsü:

Çorba: Ezogelin Çorbası

Ana Yemek: Fırında Tavuk But ve Patates

Yardımcı Yemek: Yoğurtlu Havuç Tarator

Salata: Gavurdağı Salatası

Tatlı: Şekerpare

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RAMAZAN AYI 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025 | İftara ne pişirsem? Ramazan’ın üçüncü günü iftar için menü önerisi!

İFTAR MENÜSÜ TARİFLERİ

Ezogelin Çorbası Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek
1 çay bardağı pirinç
1 çay bardağı bulgur
1 adet soğan
1 yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı pul biber
5 su bardağı su veya et suyu
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz

Yapılışı:

  • Soğanı ince doğrayıp sıvı yağda kavurun.
  • Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
  • Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin, karıştırın.
  • Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
  • Malzemeler iyice yumuşadıktan sonra blenderdan geçirin.
  • Baharatları ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Sıcak servis edin.
RAMAZAN AYI 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025 | İftara ne pişirsem? Ramazan’ın üçüncü günü iftar için menü önerisi!

Fırında Tavuk But ve Patates Tarifi

Malzemeler:

4 adet tavuk but
3 adet patates
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
Tuz

Yapılışı:

  • Tavuk butlarını yıkayıp derin bir kaba alın.
  • Patatesleri soyup dilimleyin, soğan ve sarımsağı doğrayın.
  • Salça, zeytinyağı ve baharatları bir kapta karıştırarak sos hazırlayın.
  • Tavuk ve sebzeleri bu sosa bulayın.
  • Fırın kabına dizip 200 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.
RAMAZAN AYI 3. GÜN İFTAR MENÜSÜ 2025 | İftara ne pişirsem? Ramazan’ın üçüncü günü iftar için menü önerisi!

Yoğurtlu Havuç Tarator Tarifi

Malzemeler:

3 adet havuç
1 su bardağı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Havuçları rendeleyin ve zeytinyağında hafifçe soteleyin.
  • Sarımsağı ezip yoğurt ve tuz ile karıştırın.
  • Soğuyan havuçları yoğurt karışımına ekleyip karıştırın.
  • Üzerine ceviz serpiştirerek servis edin.