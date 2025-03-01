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Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:58

RAMAZAN AYI İBADETLERİ: Ramazan ayında yapılacak ibadetler hangileri? On bir ayın sultanına özel dualar...

On bir ayın sultanı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü Müslümanların evine konuk oldu. İlk sahur 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece gerçekleşti. Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek, Ramazan ayı ise 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Bu mübarek ayı manevi huzur içinde geçirmek isteyenler, "Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? " gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Ramazan'da edilebilecek dualar, kılınacak namazlar ve yapılabilecek ibadetler bilgisi...

RAMAZAN AYI İBADETLERİ: Ramazan ayında yapılacak ibadetler hangileri? On bir ayın sultanına özel dualar...

Ramazan ayında manevi birlik ve beraberliğin arttığı bu mübarek günlerde, ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Oruç tutanlar, bu özel ayda dua etmek, namaz kılmak ve diğer ibadetleri eksiksiz yerine getirmek için bilgi edinmek istiyor. Peki, Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalı?

RAMAZAN AYI İBADETLERİ: Ramazan ayında yapılacak ibadetler hangileri? On bir ayın sultanına özel dualar...

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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RAMAZAN AYI İBADETLERİ: Ramazan ayında yapılacak ibadetler hangileri? On bir ayın sultanına özel dualar...

RAMAZAN AYI İBADETLER NELERDİR?
1- Oruç tutmak,

2- Teravih namazı kılmak,

3- Kuran-ı Kerim okumak, (Hatim yapılabilir)

4- Sahura kalkmak,

5- İftara misafir çağırmak,

6- Günahların affı için tövbe etmek,

7- Ramazan umresi yapmak,

8- Zekat vermek,

9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek,

10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek,

11- Sadaka vermek,

12- Yetimi sevindirmek.

RAMAZAN AYI İBADETLERİ: Ramazan ayında yapılacak ibadetler hangileri? On bir ayın sultanına özel dualar...

RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?
Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayı boyunca akşam namazından sonra teravih namazı kılınır.

RAMAZAN AYI İBADETLERİ: Ramazan ayında yapılacak ibadetler hangileri? On bir ayın sultanına özel dualar...

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)