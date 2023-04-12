Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu! İşte anlamı ve önemi

Kadir Gecesi 2023 tarihi on bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesine sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu mübarek gece dini kaynaklarda "leyletü'l kadr" olarak geçiyor. Ramazan-ı Şerifin 27'nci gecesi olarak kabul edilen bu kıymetli gecenin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek şeklindeki sorular Diyanet dini günler takvimi ile yanıt buldu. Bu geceye özel namaz, dua ve zikirler araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, anlamı ve önemi nedir? İşte, bu geceye özel namaz, dua ve zikir ve ibadetler hakkında tüm merak edilenler…