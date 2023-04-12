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Haberler Yaşam Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu! İşte anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:33 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:33

Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu! İşte anlamı ve önemi

Kadir Gecesi 2023 tarihi on bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesine sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu mübarek gece dini kaynaklarda "leyletü'l kadr" olarak geçiyor. Ramazan-ı Şerifin 27'nci gecesi olarak kabul edilen bu kıymetli gecenin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek şeklindeki sorular Diyanet dini günler takvimi ile yanıt buldu. Bu geceye özel namaz, dua ve zikirler araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, anlamı ve önemi nedir? İşte, bu geceye özel namaz, dua ve zikir ve ibadetler hakkında tüm merak edilenler…

Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu! İşte anlamı ve önemi

Kadir Gecesi ne zaman 2023 yılı için araştırılıyor. Bu kıymetli gece Kur'an-ı Kerim'in melekler aracılığıyla Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahiy edilmeye başladığı gece olarak biliniyor. Mübarek Ramazan ayı içerisinde yer alan ve ibadetle dolu geçirilecek olan Kadir Gecesi 2023 tarihi Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Peki, Ramazan-ı Şerifin 27'nci gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, anlamı ve önemi nedir, yapılacak ibadetler neler? İşte, detaylar…

Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu! İşte anlamı ve önemi

KADİR GECESİ 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.

Buna göre; 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi, bu yıl 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

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Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu! İşte anlamı ve önemi

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.

Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 2-3; Müslim, "Ṣıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu! İşte anlamı ve önemi

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı olduğundan bahsedilen mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi'nde İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed'e (S.A.V) Kura'an-ı Kerim' vahyedilmeye başlanmıştır.

İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi 2023 tarihi belli oldu! İşte anlamı ve önemi

KADİR GECESİNİN ANLAMI

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur

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