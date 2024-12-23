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Haberler Yaşam Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:21

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

2025 yılı için Ramazan ayının başlangıcı, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan bu özel zaman diliminin ne zaman başlayacağı merakla sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlayarak Ramazan'ın başlangıç tarihini açıkladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, 2025 yılındaki ilk sahur ve iftar vakitlerini sabırsızlık ve büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

2025 Ramazan ayının başlangıç tarihi, tüm Müslüman dünyası tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Üç ayların başlangıcı ile birlikte, Recep, Şaban ve son olarak Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman vatandaşın ilk orucunu tutacağı ve manevi bir iklimin hâkim olacağı özel bir dönem olarak her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, ayrıntılar...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ayyımlana 2025 yılı dini günler takvimi ile yeni yılda Ramazan ayının tarihi belli oldu. Takvime göre Ramazan ayının ilk günü 2025 yılının Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
İlk oruç ibadeti için Müslümanlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta ilk oruçlar tutulacak.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

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