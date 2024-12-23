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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
09:21
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?
2025 yılı için Ramazan ayının başlangıcı, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan bu özel zaman diliminin ne zaman başlayacağı merakla sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımlayarak Ramazan'ın başlangıç tarihini açıkladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, 2025 yılındaki ilk sahur ve iftar vakitlerini sabırsızlık ve büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?