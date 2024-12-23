Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Diyanet Takvimi ile oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

2025 Ramazan ayının başlangıç tarihi, tüm Müslüman dünyası tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Üç ayların başlangıcı ile birlikte, Recep, Şaban ve son olarak Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman vatandaşın ilk orucunu tutacağı ve manevi bir iklimin hâkim olacağı özel bir dönem olarak her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, ayrıntılar...