RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

RAMAZAN AYINDA NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Ramazan ayında tesbih çekmek, manevi huzuru artıran ve ibadeti güçlendiren önemli bir uygulamadır. Bu mübarek ay boyunca belirli esmalar zikredilerek dualar edilir. Bu mübarek ay boyunca düzenli olarak tesbih çekmek, ibadetleri daha bilinçli yapmaya ve manevi derinlik kazanmaya vesile olur.

Ramazan'ın ilk 10 günü (1-10. günler): Günde 100 defa "Ya Erhamerrahimin" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey merhametlilerin en merhametlisi" anlamına gelir ve Allah'ın sonsuz rahmetine sığınmayı ifade eder.

Ramazan'ın ikinci 10 günü (11-20. günler): Günde 100 defa "Ya Gaffaraz Zünub" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey günahları bağışlayan" anlamına gelir ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek için okunur.

Ramazan'ın son 10 günü (21-30. günler): Günde 100 defa "Ya Atikarrikab" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey kullarını azaptan kurtaran" anlamına gelir ve Ramazan'ın son günlerinde Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle okunur.