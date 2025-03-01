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Haberler Yaşam RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:25

RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı nihayet başladı! İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan bu mübarek ay, ibadet ve dua ile geçirilmek isteniyor. Ramazan ayına özel olarak çekilecek tesbihler ve zikirler ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak kabul edilen bu kutsal zaman diliminde yapılacak dualar, zikredilecek esmalar ve tesbihler büyük önem taşıyor. Sizler için Ramazan ayında okunabilecek tesbih ve zikirleri derledik. İşte Ramazan ayını manevi huzurla geçirmenize vesile olacak esmalar ve dualar...

RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, bu mübarek ayda yapılacak tesbih ve zikirler de merak konusu oldu. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her yıl miladi takvimde yaklaşık 11 gün geriye kaymaktadır. Peki, Ramazan ayında okunması tavsiye edilen tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte detaylar…

RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

RAMAZAN AYINDA NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Ramazan ayında tesbih çekmek, manevi huzuru artıran ve ibadeti güçlendiren önemli bir uygulamadır. Bu mübarek ay boyunca belirli esmalar zikredilerek dualar edilir. Bu mübarek ay boyunca düzenli olarak tesbih çekmek, ibadetleri daha bilinçli yapmaya ve manevi derinlik kazanmaya vesile olur.

Ramazan'ın ilk 10 günü (1-10. günler): Günde 100 defa "Ya Erhamerrahimin" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey merhametlilerin en merhametlisi" anlamına gelir ve Allah'ın sonsuz rahmetine sığınmayı ifade eder.

Ramazan'ın ikinci 10 günü (11-20. günler): Günde 100 defa "Ya Gaffaraz Zünub" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey günahları bağışlayan" anlamına gelir ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek için okunur.

Ramazan'ın son 10 günü (21-30. günler): Günde 100 defa "Ya Atikarrikab" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey kullarını azaptan kurtaran" anlamına gelir ve Ramazan'ın son günlerinde Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle okunur.

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RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

RAMAZAN AYINDA HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Ramazan ayında çekilecek zikirler, bu mübarek ayın manevi atmosferini daha da güçlendirmek için önerilir. İşte Ramazan ayının her bir bölümü için çekilebilecek tesbihler:

Ramazan'ın İlk 10 Günü:
Bu günlerde, Allah'ın sonsuz merhametine sığınarak "Ya Erhamerrahimin" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey merhametlilerin en merhametlisi!" anlamına gelir. Günde en az 100 defa tekrar edilmesi tavsiye edilir.

Ramazan'ın 11-20. Günleri:
İkinci 10 günde, bağışlanma ve arınma dileğiyle "Ya Gaffarez Zünub" zikri çekilir. Bu tesbih, "Ey günahları bağışlayan!" anlamına gelir ve günde en az 100 defa tekrar edilmesi önerilir.

Ramazan'ın 21-30. Günleri:
Son 10 gün ise kurtuluşa ve Allah'ın lütfuna erişme arzusuyla "Ya Atikarrikab" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey kullarını cehennemden azat eden!" anlamına gelir. Günde en az 100 defa tekrar edilmesi faydalıdır.

RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

RAMAZAN AYI TESBİHLERİ

Ramazan ayında her pazartesi günü boyunca, her ibadetin ardından şu tesbihler söylenmelidir: "La havle vela kuvvete illa billahü'l aliyhül azim" (Tüm güç ve kudret yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir). Bu tesbihin, her pazartesi günü 1000 defa çekilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Her salı günü ise, 100 defa "Cezallahü anna Muhammeden sallallahü teala aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" (Allah, bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin) salavatı söylenmelidir.

RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Her Çarşamba günü, "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" (Allah'a istiğfar ederim, beni affetmesini dilerim.) tövbe tespihi 100 defa okunmalıdır. Her Perşembe günü, "Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil Aziym" (Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder, hamd ile yüceliğini bildiririm.) tespihi bin defa çekilmelidir. Her Cuma günü, bin defa "Allah" diyerek zikredilmelidir. Her cumartesi günü "La ilahe illallah" tevhidi çekilmelidir. Bu tespih bin defa yapılmalıdır. Her pazar günü ise "Ya Hayyu Ya Kayyum" tespihi ile Allah'ın isimleri zikredilmelidir.