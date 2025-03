RAMAZAN AYI TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Ramazan ayında hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Her Çarşamba günü, "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" (Allah'a istiğfar ederim, beni affetmesini dilerim.) tövbe tespihi 100 defa okunmalıdır. Her Perşembe günü, "Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil Aziym" (Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder, hamd ile yüceliğini bildiririm.) tespihi bin defa çekilmelidir. Her Cuma günü, bin defa "Allah" diyerek zikredilmelidir. Her cumartesi günü "La ilahe illallah" tevhidi çekilmelidir. Bu tespih bin defa yapılmalıdır. Her pazar günü ise "Ya Hayyu Ya Kayyum" tespihi ile Allah'ın isimleri zikredilmelidir.