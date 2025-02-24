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RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
09:34
RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?
Şubat ayının son haftasına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının başlamasını heyecanla bekliyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve ilk iftar hangi gün yapılacak?