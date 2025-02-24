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Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:34

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Şubat ayının son haftasına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının başlamasını heyecanla bekliyor. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve ilk iftar hangi gün yapılacak?

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2025 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk sahura hangi gece kalkılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahip. Bu mübarek ay boyunca milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getirerek iftar sofralarında bir araya gelecek. Peki, 2025 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, ayrıntılar...

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı dini takvimine göre Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti.

Buna göre, 2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak.

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RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

İLK SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?

2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, ilk sahur 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart Cumartesi'ne bağlayan gece yapılacak.

Müslümanlar, 1 Mart Cumartesi günü Ramazan'ın ilk orucunu tutacak ve aynı gün akşam ezanıyla birlikte ilk iftarlarını açacak.

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN AYI BU YIL 29 GÜN

Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkati çeken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi HalitÇalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." bilgisini paylaştı.

RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen ve İslam alemlerinde en kıymetli gece olarak bilinen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

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