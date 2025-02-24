RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2025 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk sahura hangi gece kalkılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan, İslam alemi için büyük bir manevi öneme sahip. Bu mübarek ay boyunca milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini yerine getirerek iftar sofralarında bir araya gelecek. Peki, 2025 Ramazan ayı hangi tarihte başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, ayrıntılar...