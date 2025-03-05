RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart'ta başlayarak manevi atmosferiyle milyonlarca Müslümanı bir araya getiriyor. Oruç ibadetiyle dolu dolu geçecek bu mübarek ayın sona ermesiyle gözler Ramazan Bayramı tarihine çevrilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, bu yıl üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, mart ayının son günleri ile nisan ayının ilk günlerinde coşkuyla kutlanacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor ve bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...