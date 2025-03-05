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Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:24

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?

2025 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiği, Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Bayramda sevdikleriyle bir araya gelmek ve tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, şimdiden hazırlıklara başladı. Bu yıl Ramazan Bayramında nasıl bir program yapacaklarını planlayanlar, arefe gününün tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor ve bayram tatili ne zaman başlayacak?

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart'ta başlayarak manevi atmosferiyle milyonlarca Müslümanı bir araya getiriyor. Oruç ibadetiyle dolu dolu geçecek bu mübarek ayın sona ermesiyle gözler Ramazan Bayramı tarihine çevrilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, bu yıl üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, mart ayının son günleri ile nisan ayının ilk günlerinde coşkuyla kutlanacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor ve bayram tatili ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, bayramın coşkusunu ve manevi huzurunu karşılamadan önce sevdiklerimizle bir araya gelip hazırlıklarımızı tamamladığımız anlamlı bir zaman dilimi olacak.

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RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Mevzuata göre Ramazan Bayramı tatili, arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayarak toplamda 3,5 gün sürüyor.

Ancak, bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi durumunda, arefe günü idari izin kapsamına alınabiliyor. Bu durumda kamu çalışanları arefe gününde tam gün izinli sayılabiliyor.

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)