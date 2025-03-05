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RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
09:24
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ TARİHİ 2025: Arefe günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor, ayın kaçında?
2025 Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiği, Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Bayramda sevdikleriyle bir araya gelmek ve tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, şimdiden hazırlıklara başladı. Bu yıl Ramazan Bayramında nasıl bir program yapacaklarını planlayanlar, arefe gününün tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor ve bayram tatili ne zaman başlayacak?