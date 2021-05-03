Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak ve bayram tatili kaç gün olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere bu yıl Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tam kapanma sürecine gelecek ve bayram coşkusu evlerde yaşanacak. 13 Mayıs'ta sona eren bu mübarek ayla beraber her sene olduğu gibi ülke çapında resmi tatil olacak. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bu yıl 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar;