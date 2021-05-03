Ramazan Bayramı ne zaman? Bu yıl 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?

On bir ayın sultanı için son günler idrak edilirken öte yandan binlerce kişi "Ramazan bayramı ne zaman, resmi tatil kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. 13 Mayıs'ta sona eren bu mübarek ayla beraber her sene olduğu gibi ülke çapında resmi tatil olacak. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı dini günler takvimi ile merak edilen o tarihi duyurmuştu. Buna göre; Bayram tatili kaç gün olacak, ne zaman başlıyor? İşte Ramazan Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…