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RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025 | Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün? Resmi tatiller takvimi
Giriş Tarihi: 14.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
21:48
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025 | Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün? Resmi tatiller takvimi
Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar Ramazan Bayramı tarihini ve tatil süresini merak ediyor. Bayramda kaç gün resmi tatil olacağı, özel ve kamu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek? İşte, resmi tatiller takvimi ve detaylar!