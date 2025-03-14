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Giriş Tarihi: 14.03.2025 21:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:48

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025 | Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün? Resmi tatiller takvimi

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, vatandaşlar Ramazan Bayramı tarihini ve tatil süresini merak ediyor. Bayramda kaç gün resmi tatil olacağı, özel ve kamu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek? İşte, resmi tatiller takvimi ve detaylar!

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025 | Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün? Resmi tatiller takvimi

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı! Bayram hazırlıklarına şimdiden başlayanlar, resmi tatil süresini ve bayram günlerini araştırıyor. 2025 yılında bayram tatili kaç gün sürecek, özel sektör ve kamu çalışanları kaç gün izin yapacak? İşte, Ramazan Bayramı'nın tarihleri ve resmi tatil bilgileri!

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025 | Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün? Resmi tatiller takvimi

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.

buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

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RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025 | Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün? Resmi tatiller takvimi

RAMAZAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

İşte bayram günleri:

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025 | Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün? Resmi tatiller takvimi

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2025 | Ramazan Bayramına kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün? Resmi tatiller takvimi
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