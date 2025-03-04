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Haberler Yaşam RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 12:06

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?

Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başladı. Müslüman alemi için önemli olan bu ayın sonunda gelecek olan Ramazan Bayramı için ne zaman, kaç gün sürecek gibi sorular yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir aynı günlere tekabül eder. Peki, Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?

İslam aleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç günlük Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayram ile birlikte milyonlarca kişi tatil molası verecek. Tatil için heyecanlı olan kişiler şimdiden plan yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak? İşte, detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı ya da İftar Bayramı, İslam aleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan arifedir.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve toplam 3 gün sürecek.

Arefe günü ise 29 Mart cumartesi gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025

Ramazan bayramı 1. günü 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan bayramı 3. günü 1 Nisan Salı (son)