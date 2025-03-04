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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
12:06
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025 | Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak?
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başladı. Müslüman alemi için önemli olan bu ayın sonunda gelecek olan Ramazan Bayramı için ne zaman, kaç gün sürecek gibi sorular yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir aynı günlere tekabül eder. Peki, Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, kaç gün olacak?