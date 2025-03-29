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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı'nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 15:58

Ramazan Bayramı'nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram alışverişi yapmak veya sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler, AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte, Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ve detaylar…

Ramazan Bayramı’nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı?

Bayram tatilinde alışveriş yapmayı planlayanlar, AVM'lerin çalışma saatlerini merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin açık olup olmayacağı ve çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte, Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar…

Ramazan Bayramı’nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı?

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri bayramda ve sonrasında da hizmet vermeye devam edecek. Ancak çalışma saatlerinde değşiklikler olacak. Normal şartlarda 10:00'da açılan alışveriş merkezleri bayram dolayısıyla daha geç açılış yapacak.

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Ramazan Bayramı’nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

29 Mart arefe günü 10:00'da açılıp 22:00'de kapanması beklenirken,

30 Mart Ramazan Bayramı 1. günü saat 13:00'te açılacak ve 22:00'de kapanacak.

31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde de AVM'lerin 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verecekleri tahmin ediliyor.

AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

Ramazan Bayramı’nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı?
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Ramazan Bayramı’nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı?