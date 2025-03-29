Ramazan Bayramı’nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM’ler açık mı, kapalı mı?

Bayram tatilinde alışveriş yapmayı planlayanlar, AVM'lerin çalışma saatlerini merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin açık olup olmayacağı ve çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek? İşte, Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar…