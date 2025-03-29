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Ramazan Bayramı'nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
15:58
Ramazan Bayramı'nda AVM çalışma saatleri: Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?
Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatleri merak ediliyor. Bayram alışverişi yapmak veya sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler, AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte, Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ve detaylar…