Ramazan ilk gününe özel iftar menüsü! Bugün ne pişirmeli? En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler
1 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)
2 adet soğan
1 çay bardağı arpa şehriye
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 küçük boy havuç
1 tatlı kaşığı nane
Yeşil mercimek suyu
7 su bardağı sıcak su
Tuz
Yeşil Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?
Yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır.
Mercimekler yumuşadıktan sonra dağılmasına izin vermeden ocaktan alınır.
Suyu ayrı bir kaba süzülür.
Tencereye sıvı yağ alınır.
Küçük doğranmış soğan eklenerek kavrulur.
Salça eklenerek kavurmaya devam edilir.
Havuç ince ince doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır.
Arpa şehriye eklenerek kavurma işlemine devam edilir.
1 tatlı kaşığı kuru nane ilave edilir.
Süzmüş olduğumuz mercimek suyuna 1,5 litreden biraz az olacak şekilde su eklenir tencereye alınır.
Kaynadıktan sonra mercimekler ilave edilir.
Havuçlar yumuşayana kadar pişirilir.
Son olarak tuzu eklenir ve ocaktan alınır.