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Haberler Yaşam Ramazan ilk gününe özel iftar menüsü! Bugün ne pişirmeli? En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü
Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 09:33

Ramazan ilk gününe özel iftar menüsü! Bugün ne pişirmeli? En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

Ramazan'ın ilk gününde iftar sofrası için karar veremeyenler lezzetli menü önerileri araştırıyor. Oruçlarını açacak herkes, özel ve özenli sofralar kurmak istiyor. "Bugün iftara ne pişirsem?" diye düşünenler için pratik ve lezzetli tariflerden oluşan bir iftar menüsü hazırladık. Çorba, ana yemek, yan lezzetler ve tatlı ile dengeli bir sofra kurabilirsiniz. İşte, Ramazan'ın ilk günü için nefis iftar menüsü önerileri ve tarifler!

Ramazan ilk gününe özel iftar menüsü! Bugün ne pişirmeli? En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

Ramazan ayının bereketiyle birlikte ilk gün için iftar menüsü hazırlıkları sürüyor. Sofrasını özenle kurmak isteyenler, hafif ve besleyici tarifler araştırıyor. Uzmanlar, sağlıklı seçenekleri tercih etmeyi önerirken, aşırı yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmak gerektiğini vurguluyor. "Bugün iftara ne pişirsem?" diye düşünenler için lezzetli ve doyurucu menü önerileriyle karşınızdayız. İşte, iftar sofranıza ilham verecek tarifler!

Ramazan ilk gününe özel iftar menüsü! Bugün ne pişirmeli? En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)

2 adet soğan

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük boy havuç

1 tatlı kaşığı nane

Yeşil mercimek suyu

7 su bardağı sıcak su

Tuz

Yeşil Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?

Yeşil mercimek 1 litre su ile haşlanır.

Mercimekler yumuşadıktan sonra dağılmasına izin vermeden ocaktan alınır.

Suyu ayrı bir kaba süzülür.

Tencereye sıvı yağ alınır.

Küçük doğranmış soğan eklenerek kavrulur.

Salça eklenerek kavurmaya devam edilir.

Havuç ince ince doğrandıktan sonra tencereye alınır, karıştırılır.

Arpa şehriye eklenerek kavurma işlemine devam edilir.

1 tatlı kaşığı kuru nane ilave edilir.

Süzmüş olduğumuz mercimek suyuna 1,5 litreden biraz az olacak şekilde su eklenir tencereye alınır.

Kaynadıktan sonra mercimekler ilave edilir.

Havuçlar yumuşayana kadar pişirilir.

Son olarak tuzu eklenir ve ocaktan alınır.

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Ramazan ilk gününe özel iftar menüsü! Bugün ne pişirmeli? En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

ET SOTE

Malzemeler

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

500g kuşbaşı et

2 adet domates

4 adet sivri biber

Pul biber

Karabiber

Kekik

Sıcak su (üzerini geçecek kadar)

Tuz

Et Sote Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavaya sıvı yağ ve tereyağını alalım.

Tereyağı eridikten sonra doğranmış soğanı ekleyerek kavuralım.

Kuşbaşı doğranmış eti de ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatalım ve ara ara karıştırarak etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim.

Doğranmış domates ve doğranmış sivribiberi ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatıp domatesler suyunu salıncaya kadar pişirmeye devam edelim.

Daha sonra pul biber, karabiber ve kekiği ekleyerek karıştıralım.

Etlerin üzerini geçecek şekilde sıcak suyu ilave edip karıştıralım ve tencerenin kapağını tekrar kapatalım.

Etimiz lokum gibi yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Son olarak tuzunu ayarlayıp karıştıralım.

5 dk daha pişirdikten sonra ocağı kapatalım. Et sote yemeğimiz servise hazır.

Ramazan ilk gününe özel iftar menüsü! Bugün ne pişirmeli? En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

PİLAV

Malzemeler

  • 2 su bardağı pirinç
  • 2,5 su bardağı sıcak su
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

  • Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su
  • Tuz

Pirinç Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?

Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.

Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinçler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır. Son olarak tuzu ekleyin.

Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım.

Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım. Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim.

Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım.

Pilavı 10-15 dk. dinlendirelim. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

Ramazan ilk gününe özel iftar menüsü! Bugün ne pişirmeli? En lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü

HAVUÇ TARATOR

Malzemeler

  • 3 adet havuç
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • Tuz

Havuç Tarator Tarifi Nasıl Yapılır?

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ genişçe bir tavaya alınır.

Küçük küçük doğradığımız iki diş sarımsak tavaya eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.

Son olarak rendelenmiş havuçlar ilave edilir.

Havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika kavrularak ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Ocağı yüksek ateşte açarak havuçları yakmamaya dikkat etmelisiniz.

Ayrı bir kasede suyu süzülmüş yoğurt ile tuz eklenerek çırpılır.

Soğuyan havuçlar yoğurda ilave edilerek karıştırılır ve servis tabağına alınır.

Havuç taratorumuz servise hazır deneyeceklere afiyet olsun.