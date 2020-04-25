Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 il il: İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Bursa ve il il sahur saati vakitleri bilgisi! İstanbul'da imsak sahur saat kaçta bitiyor?

Türkiye ve dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Müslüman, on bir ayın sultanı olan Ramazan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken huzurunu da paylaşıyor. Dün gece bu yıl ilk kez sahura kalkan vatandaşlar orucunu açtıktan sonra sonra sahur saati için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye ile il il sahur saatleri ve sahur vakti bilgileri duyuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Mersin, Antalya, Edirne, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kişi sahur saati için araştırmalara başladı. İmsakiye ile İstanbul'da sahur saat kaçta bitecek sorusunun cevabına ve İstanbul sahur vakti bilgisine ulaşabilirsiniz. Peki, 25 Nisan 2020 İstanbul'da sahur vakti saati kaçta bitiyor? Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya ve Gaziantep'te sahur vakti ne zaman? İşte 2020 İmsakiye ile İstanbul sahur saati ve il il sahur vakitleri!
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İzmir İmsakiye için tıklayınız