Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2020 il il: İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Bursa ve il il sahur saati vakitleri bilgisi! İstanbul'da imsak sahur saat kaçta bitiyor?

Müslüman âlemi on bir ayın sultanı Ramazan'a ulaşmanın sevinicini yaşarken, akşam saatlerinde oruçlar açıldı. İslam dinine farz olarak buyrulan oruç ibadetini yerine getirmek için uyanan kişiler iftarın ardından sahur vakti için geri sayıma başladı. İstanbul sahur saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Samsun sahut saatleri de milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. 2020 İmsakiye takvimi ile il il sahur vakti ve sahur saatleri için bu yıl da sabah.com.tr'yi takip edebilirsiniz. İstanbul'da sahur kaçta bitecek ve il il sahur vakitleri gibi merak ettiğiniz bilgileri buradan öğrenebileceksiniz. Peki, 25 Nisan bugün sahur kaçta bitiyor? İşte, İstanbul sahur saati ve il il sahur vakitleri!

RAMAZAN İMSAKİYE 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İmsakiye ile İstanbul sahur saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun sahur saatleri belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SAHUR SAATİ VE İL İL SAHUR VAKTİ

Ramazan imsakiyesi ile en uzun ve en kısa süre oruçlu kalacak ilimiz de belli oldu.