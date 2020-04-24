Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Müslüman âlemi on bir ayın sultanına ulaşmanın sevinicini yaşarken, dün ilk kez sahura kalktı. İslam dinine farz olarak buyrulan oruç ibadetini yerine getirmek için uyanan kişiler sahurun ardından iftar saati için beri sayıma başladı. İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri de milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. 2020 İmsakiye takvimi ile il il iftar vakti ve sahur saatleri için bu yıl da sabah.com.tr'yi takip edebilirsiniz. İstanbul'da iftar saat kaçta, iftar vakti için ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak gibi sorularınıza buradan cevap bulabileceksiniz. Peki, 24 Nisan bugün iftar saat kaçta? İşte İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri!

RAMAZAN İMSAKİYE 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İmsakiye ile İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İFTAR SAATİ VE İL İL İFTAR SAATLERİ

Ramazan imsakiyesi ile en uzun ve en kısa süre oruçlu kalacak ilimiz de belli oldu.