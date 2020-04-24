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Haberler Galeri Ramazan 2020 İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya sahur vakti ve illerin iftar sahur saatleri! İstanbul'da sahur saati kaçta?

Ramazan 2020 İmsakiyesi ile , , , , , sahur vakti ve illerin iftar sahur saatleri! İstanbul'da sahur saati kaçta?

ve dünya üzerinde yaşayan milyonlarca kişi on bir ayın sultanına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Dün gece bu yıl ilk kez sahura kalkan vatandaşlar orucunu açtıktan sonra sonra sahur saati için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye ile il il ve sahur saati bilgileri yayınlandı. , , , , , , , , , , gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kişi sahur saati için araştırmalara başladı. İmsakiye ile İstanbul'da sorusunun cevabına ve İstanbul sahur saati bilgisine ulaşabilirsiniz. Peki, 24 Nisan 2020 İstanbul'da sahur vakti saati kaçta? Ankara ve İzmir'de iftar vakti ne zaman? İşte 2020 İmsakiye ile İstanbul sahur saati ve iftar vakitleri!

İstanbul İmsakiye için tıklayınız

Ankara imsakiye için tıklayınız

İzmir İmsakiye için tıklayınız

Teravih namazı nasıl kılınır?

Giriş Tarihi: 24.04.2020 21:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 12:25
Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Müslüman âlemi on bir ayın sultanına ulaşmanın sevinicini yaşarken, dün ilk kez sahura kalktı. İslam dinine farz olarak buyrulan oruç ibadetini yerine getirmek için uyanan kişiler sahurun ardından için beri sayıma başladı. iftar saati başta olmak üzere, , , , , , , , , , de milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. 2020 İmsakiye takvimi ile il il iftar vakti ve sahur saatleri için bu yıl da sabah.com.tr'yi takip edebilirsiniz. İstanbul'da , iftar vakti için ne kadar kaldı, oruç ne zaman açılacak gibi sorularınıza buradan cevap bulabileceksiniz. Peki, 24 Nisan bugün iftar saat kaçta? İşte İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri!

RAMAZAN İMSAKİYE 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İmsakiye ile İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İFTAR SAATİ VE İL İL İFTAR SAATLERİ

Ramazan imsakiyesi ile en uzun ve en kısa süre oruçlu kalacak ilimiz de belli oldu.

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

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Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

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Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

Diyanet Ramazan İmsakiye yayında: 2020 İstanbul iftar vakti saati ve il il iftar saatleri 24 Nisan! Ankara, İzmir, Bursa, Antalya’da ilk iftar vakti saat kaçta? İftar saatleri takvimi

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