Türkiye ve dünya üzerinde yaşayan milyonlarca kişi on bir ayın sultanına kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor. Dün gece bu yıl ilk kez sahura kalkan vatandaşlar orucunu açtıktan sonra sonra sahur saati için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye ile il il iftar saatleri ve sahur saati bilgileri yayınlandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kişi sahur saati için araştırmalara başladı. İmsakiye ile İstanbul'da iftar saat kaçta sorusunun cevabına ve İstanbul sahur saati bilgisine ulaşabilirsiniz. Peki, 24 Nisan 2020 İstanbul'da sahur vakti saati kaçta? Ankara ve İzmir'de iftar vakti ne zaman? İşte 2020 İmsakiye ile İstanbul sahur saati ve iftar vakitleri!
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