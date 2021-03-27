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başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu!

Mübarek Ramazan ayı bu yıl Nisan ayında idrak edilecek. Oruç ibadetinin yerine getirildiği, bolluk ve bereketin yaşandığı, paylaşımların arttığı bir ay olarak bilinen Ramazan ayında iftar sofraları kurulacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler takvimi de yayınlanmıştı. Takvime göre; Ramazan Bayramı ne zaman, başlıyor gibi önemli soruların yanıtları da netlik kazanmış oldu. "Bin Aydan Daha Hayırlı" olarak bilinen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu bakımdan; Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi

Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 10:21
Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu!

On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bugün mübarek Berat Kandili olması dolayısıyla ayrıca araştırılan konular arasında yer alan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri vatandaşlarca merak ediliyor. Öte yandan yine bu önemli ayda idrak edilecek Kadir Gecesi tarihi de 8 Mayıs 2021 olarak Diyanet tarafından açıklanmıştı. Bolluk, bereket ve paylaşımların arttığı, manevi güzelliklerle dolu olan başlıyor? Diyanet ile Ramazan ayı tarihi!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Son oruç 12 Mayıs 2021 tarihinde Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ!

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlıyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Ayın sultanı Ramazan ayı, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü de sona eriyor.

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu!

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor.

Ramazan Bayramı;

13 Mayıs 2021 Perşembe
14 Mayıs 2021 Cuma
15 Mayıs 2021 Cumartesi günlerinde kutlanacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu!

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu!

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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