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Giriş Tarihi: 20.09.2026 15:06

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimle 2027 yılı Ramazan ayının tarihleri belli oldu. Gelecek yıl kış döneminde başlayacak olan Ramazan'ın ardından Ramazan Bayramı da bahar aylarının ilk günlerinde idrak edilecek. İlk oruç günü başta olmak üzere Ramazan ayına ilişkin önemli tarihler vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor.

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Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

2027 yılına ilişkin dini günler takvimini yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan'ın başlayacağı günü duyurdu. Kış mevsimine denk gelecek Ramazan ayı öncesinde ilk oruç tarihinin ne zaman olduğu da netleşti. Müslümanlar, belirtilen tarihte ilk sahuru yaparak Ramazan ayının ilk orucunu tutacak.

Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

RAMAZAN NE ZAMAN?

2027 yılı Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için Müslümanlar 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece sahura kalkacak. Ramazan'ın ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

Ramazan boyunca oruç, imsak vaktinin girmesiyle başlayıp akşam ezanının okunmasıyla sona erecek. İmsak ve iftar vakitleri illere ve ilçelere göre farklılık göstereceğinden, vatandaşların bulundukları bölgeye ait güncel vakitleri takip etmesi gerekecek.

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Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet'in dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

Gün

Tarih

Gün adı

Ramazan başlangıcı ve ilk oruç

8 Şubat 2027

Pazartesi

Ramazan Bayramı arifesi

8 Mart 2027

Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün

9 Mart 2027

Salı

Ramazan Bayramı 2. gün

10 Mart 2027

Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün

11 Mart 2027

Perşembe
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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