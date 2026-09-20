Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

Diyanet'in dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı 9 Mart Salı günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Ramazan Bayramı arifesi 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
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Gün
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Tarih
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Gün adı
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Ramazan başlangıcı ve ilk oruç
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8 Şubat 2027
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Pazartesi
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Ramazan Bayramı arifesi
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8 Mart 2027
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Pazartesi
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Ramazan Bayramı 1. gün
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9 Mart 2027
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Salı
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Ramazan Bayramı 2. gün
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10 Mart 2027
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Çarşamba
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Ramazan Bayramı 3. gün
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11 Mart 2027
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Perşembe