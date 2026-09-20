Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet 2027 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu!

Ramazan boyunca oruç, imsak vaktinin girmesiyle başlayıp akşam ezanının okunmasıyla sona erecek. İmsak ve iftar vakitleri illere ve ilçelere göre farklılık göstereceğinden, vatandaşların bulundukları bölgeye ait güncel vakitleri takip etmesi gerekecek.