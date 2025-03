3. Kısmet etmişse Mevla, el getirir, yel getirir, sel getirir. Kısmet etmemişse Mevla, el götürür, yel götürür, sel götürür. Hayat bazen verir, bazen alır. Önemli olan, gidenin ardından üzülmek yerine, gelenin kıymetini bilmektir.

4. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası kaderinin değişeceği yerdir. Hayat bazen insanı en zor sınavlarla karşılaştırır. Tam da pes etmeyi düşündüğün an, aslında yeni bir kapının eşiğindesindir. En karanlık an, şafağın sökmesine en yakın zamandır.