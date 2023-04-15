Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜNDE NE YAPILIR?

Ramazan'da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz'in yaptığı ibadetlerdir.

İbni Abbâs -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

"Resûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil'in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil -aleyhisselam- Ramazan'ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah Cebrâil -aleyhisselam- ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı."

Hz. Ayşe -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi. Resûlullah, Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72;)