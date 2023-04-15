Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

Ramazan'ın son 10 gününde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler, üç ayların ve mübarek Ramazan ayının son günlerini iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı son buluyor. Bu kıymetli ayın son günlerini iyi değerlendirmek isteyenler Ramazan'ın son 10 gününde ne yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan'ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler