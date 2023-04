Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Hz.Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resûlullah Ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3; Müslim, Sıyâm 219.)

Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü tek gecelerde arayın

Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)

Peygamberimizin Ramazan'da son 10 günü

Hz. Ayşe şöyle dedi:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül-kadr 5;)