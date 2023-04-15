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Haberler Yaşam Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 14:38

Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

Ramazan'ın son 10 gününde yapılacak ibadetler ve çekilecek zikirler, üç ayların ve mübarek Ramazan ayının son günlerini iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı son buluyor. Bu kıymetli ayın son günlerini iyi değerlendirmek isteyenler Ramazan'ın son 10 gününde ne yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte Ramazan'ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

Ramazan ayının son 10 gününe girilmesiyle birlikte Kadir Gecesi için heyecan başladı. Bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen bu kıymetli günde ibadet etmenin önemi oldukça büyük. Bu özel geceyi de içinde barındıran günler için Ramazan'ın son 10 gününde ne yapılır sorusu sıklıkla yanıt arıyor. İşte Ramazan'ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler.

Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜNDE NE YAPILIR?

Ramazan'da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz'in yaptığı ibadetlerdir.

İbni Abbâs -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

"Resûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil'in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil -aleyhisselam- Ramazan'ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah Cebrâil -aleyhisselam- ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı."

Hz. Ayşe -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ibadete soyunarak eşleriyle ilişkiyi keserdi. Resûlullah, Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72;)

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Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Hz.Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resûlullah Ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:
"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3; Müslim, Sıyâm 219.)
Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü tek gecelerde arayın
Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)
Peygamberimizin Ramazan'da son 10 günü
Hz. Ayşe şöyle dedi:
Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül-kadr 5;)

Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

RAMAZAN'IN SON 10 GÜN ZİKRİ NEDİR?

Ramazan ayının son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, farz ibadetler olan oruçlarını ve namazlarını eda edebilirler. Bunun yanısıra Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okumak ve bol bol dua etmek de oldukça faziletli kabul edilir. Ramazan ayında ayrıca gün gün çekilebilecek bazı zikirler bulunur. Bu zikirler Ramazan'ın ilk 10 günü, ortası ve son 10 gününde farklılık gösterir.

Ramazan ayının son 10 günü zikri 'Ya Atikarrikab' zikridir. Bu zikir 'Ey iyileri koruyan' anlamına gelir. Bu zikir günde 100 defa olmak üzere çekilebilir.

Ramazan’ın son 10 gününde ne yapılır? Ramazan’ın son 10 gününde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Ramazan'ın son 10 gününde orucun yanısıra bazı ibadetlere de önem verilmelidir. Namaz, hem dinin direği olarak kabul edilir hem de Ramazan'da faziletinin arttığı düşünülür. Bu sebeple müslümanların farz namazlarının yanısıra sünnet ve nafile namazlarını eda etmeleri de tavsiye edilmiştir.

Ramazan'ın önemli hususlarından birisi de Kur'an-ı Kerim'dir. Ramazan ayında mukabele eşliğinde Kur'an'ın hatmedilmesi sünnettir. Ramazan'da okunan hatimlerin duası da son 10 gün içerisinde veya Arefe günü yapılabilir.

Ramazan'ın son 10 gününde öne çıkan bir diğer ibadet de zikir ve tespihtir. Müslümanlar Ramazan ayında Allah'a ellerini açıp, tövbe dilenebilirler. Ramazan, mağfiret yani Allah tarafından bağışlanma ayı olarak kabul edilir.

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