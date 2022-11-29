Komedyen Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi Recep İvedik 7 için geri sayım devam ediyor. Çekimleri Ayvalık'ta yapılan Recep İvedik 7 filminin ilk fragmanı yayınlandı. Serinin diğer filmlerinden farklı olarak dijital bir platformda yayınlanacak olan yedinci filmde, Şahan Gökbakar'ın kaleme aldığı ve oyunculuğuyla hayat bulduğu Recep İvedik karakteri köy hayatı yaşamaya başlıyor. Yepyeni bir macerayla izleyici karşısına çıkacak olan filmin yayın tarihi ve platformu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak ve nerede yayımlanacak? İşte, Recep İvedik 7 konusu ve oyuncu kadrosu…