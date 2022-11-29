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Haberler Yaşam Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak, nerede yayımlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 14:06

Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak, nerede yayımlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Komedyen Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen yeni filmi Recep İvedik 7 için geri sayım devam ediyor. Çekimleri Ayvalık'ta yapılan Recep İvedik 7 filminin ilk fragmanı yayınlandı. Serinin diğer filmlerinden farklı olarak dijital bir platformda yayınlanacak olan yedinci filmde, Şahan Gökbakar'ın kaleme aldığı ve oyunculuğuyla hayat bulduğu Recep İvedik karakteri köy hayatı yaşamaya başlıyor. Yepyeni bir macerayla izleyici karşısına çıkacak olan filmin yayın tarihi ve platformu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak ve nerede yayımlanacak? İşte, Recep İvedik 7 konusu ve oyuncu kadrosu…

Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak, nerede yayımlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Şahan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filminden ilk fragman yayınlandı. Bu zamana kadar toplam 6 filmi çekilen Recep İvedik serisi, Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Bu kez beyaz perde yerine dijital bir platformda yayınlanacak olan 7. filmde, Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri yepyeni bir maceraya atılıyor. Recep İvedik 7 filminde, Gökbakar'a diğer serilerde de olduğu gibi İrfan Kangı ve Nurullah Çelebi eşlik ederken başka oyuncular da eklendi. Peki, Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak ve nerede yayımlanacak? İşte, Recep İvedik 7 konusu, oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve platformu hakkında tüm merak edilenler

Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak, nerede yayımlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

RECEP İVEDİK YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu, başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 7 filmi, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen Recep İvedik 7 filminin yayın tarihi belli oldu.

Disney+ Türkiye'de izleyici karşısına çıkacak olan Recep İvedik serisinin yeni filminin yayın tarihini Şahan Gökbakar duyurdu.

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Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak, nerede yayımlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

ARALIK AYINDA YAYINDA!

Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Şahan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü.

Afişe göre, Recep İvedik'in köye göç ettiği Recep İvedik 7 filmi, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ Türkiye'de yayınlanacak. Merakla beklenen filmin, ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu.

Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak, nerede yayımlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak, nerede yayımlanacak, hangi platformda? Recep İvedik 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Recep İvedik 7 filminin oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar'ın yanı sıra; Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi isimler yer alıyor.

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