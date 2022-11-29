Şahan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filminden ilk fragman yayınlandı. Bu zamana kadar toplam 6 filmi çekilen Recep İvedik serisi, Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Bu kez beyaz perde yerine dijital bir platformda yayınlanacak olan 7. filmde, Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri yepyeni bir maceraya atılıyor. Recep İvedik 7 filminde, Gökbakar'a diğer serilerde de olduğu gibi İrfan Kangı ve Nurullah Çelebi eşlik ederken başka oyuncular da eklendi. Peki, Recep İvedik 7 filmi ne zaman çıkacak ve nerede yayımlanacak? İşte, Recep İvedik 7 konusu, oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve platformu hakkında tüm merak edilenler