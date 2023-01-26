Resimli Regaip Kandil Mesajları galerisi! 2023 Dualı, Hadisli, Yazılı, Regaip Kandili mesajları ve sözleri

Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerine en içten dileklerini göndermek isteyenler doğru yerdeler. Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi kandil mesajları paylaşarak belirtiliyor. Resimli, kısa, uzun, dualı, hadisli kandil mesajı seçenekleri ile ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi yollayabilirsiniz. 2023 en güzel, resimli Regaip kandili mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de! İşte, en yeni Regaib kandili mesajları!