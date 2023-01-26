Regaip Kandili duası! Regaib Kandili ibadetleri ile bu gece neler yapılır, okunacak dualar ve sureler

Regaip Kandili, üç aylar içerisinde yer alan ilk kandildir. Recep ayının ilk Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece idrak edilir. Anlamı ve önemi büyük olan bu gecenin feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Regaip Kandili duası ile okunacak diğer dualar, sureler, çekilecek zikirler ve yapılacak ibadetleri araştırmaktadır. Regaip Kandili ibadetleri nedir? Regaib Kandil gecesi neler yapılır, hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, Regaip Kandili ibadetleri ile okunacak dualar ve sureler!