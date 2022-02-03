Resimli Regaip Kandili Mesajları 2022, sabah saatlerinden beri en çok paylaşılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Regaip Kandili bu akşam dualar ve ibadetlerle birlikte idrak edilecek. Bu güzel gecenin anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, arama motorunda en güzel kandil mesajı seçeneklerine göz atıyor. En güzel, ayetli, dualı ve resimli Regaip Kandili mesajları her yıl olduğu gibi bu sene de sabah.com.tr'de yayınlandı. Haberimizden, en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, yeni kandil mesajları seçeneklerine ulaşabilir, sevdiklerinize 'Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun' diyebilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022

Haberimizin içerisinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz, Hayırlı Kandiller ve Kandiliniz Mübarek Olsun Mesajlarını seçebilir, en güzel kandil mesajlarına ulaşabilirsiniz…

REGAİB KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Müslüman âlemi üç aylara kavuşmanın heyecanını yaşarken, Regaip Kandili'ni de büyük bir mutlulukla karşıladı. Regaib Kandili için günün anlamı ve önemini belirtebileceğiniz kandil mesajları seçenekleri şöyle;