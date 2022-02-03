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Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!
Giriş Tarihi: 03.02.2022 19:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
14:08
Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!
Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, bu gece dualar ve ibadetlerle birlikte idrak edilecek. Resimli Regaip Kandili Mesajları 2022 ise sabah saatlerinden beri araştırılmaya ve paylaşılmaya başlandı. Sevdiklerine 'Hayırlı Kandiller' mesajı iletmek isteyen milyonlarca vatandaş, resimli kandil mesajları indirerek günün anlam ve önemini paylaşıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da en güzel, özel, ayetli, dualı ve resimli Regaib Kandili mesajları ve kutlama sözleri sabah.com.tr'de yayınlandı! Regaib Kandili için en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, yeni kandil mesajları seçeneklerine aşağıdan ulaşabilir, sevdiklerinize 'Kandiliniz Mübarek Olsun' diyebilirsiniz. İşte, resimli Regaip Kandili mesajları ve kandil gecesi için en güzel sözler