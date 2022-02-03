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Haberler Yaşam Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!
Giriş Tarihi: 03.02.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:08

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, bu gece dualar ve ibadetlerle birlikte idrak edilecek. Resimli Regaip Kandili Mesajları 2022 ise sabah saatlerinden beri araştırılmaya ve paylaşılmaya başlandı. Sevdiklerine 'Hayırlı Kandiller' mesajı iletmek isteyen milyonlarca vatandaş, resimli kandil mesajları indirerek günün anlam ve önemini paylaşıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da en güzel, özel, ayetli, dualı ve resimli Regaib Kandili mesajları ve kutlama sözleri sabah.com.tr'de yayınlandı! Regaib Kandili için en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, yeni kandil mesajları seçeneklerine aşağıdan ulaşabilir, sevdiklerinize 'Kandiliniz Mübarek Olsun' diyebilirsiniz. İşte, resimli Regaip Kandili mesajları ve kandil gecesi için en güzel sözler

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Resimli Regaip Kandili Mesajları 2022, sabah saatlerinden beri en çok paylaşılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Regaip Kandili bu akşam dualar ve ibadetlerle birlikte idrak edilecek. Bu güzel gecenin anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, arama motorunda en güzel kandil mesajı seçeneklerine göz atıyor. En güzel, ayetli, dualı ve resimli Regaip Kandili mesajları her yıl olduğu gibi bu sene de sabah.com.tr'de yayınlandı. Haberimizden, en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, yeni kandil mesajları seçeneklerine ulaşabilir, sevdiklerinize 'Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun' diyebilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022

Haberimizin içerisinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz, Hayırlı Kandiller ve Kandiliniz Mübarek Olsun Mesajlarını seçebilir, en güzel kandil mesajlarına ulaşabilirsiniz…

REGAİB KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Müslüman âlemi üç aylara kavuşmanın heyecanını yaşarken, Regaip Kandili'ni de büyük bir mutlulukla karşıladı. Regaib Kandili için günün anlamı ve önemini belirtebileceğiniz kandil mesajları seçenekleri şöyle;

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

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Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...

Regaip Kandili Mesajları ve Sözleri 2022 Yayınlandı - Hadisli, Dualı, Kısa, Uzun, Özel, Ayetli ve Resimli Regaib Kandili Mesajları ve Kutlama Sözleri ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

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