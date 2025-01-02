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Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
21:20
Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?
Regaip Kandili, İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinen özel bir gecedir. Bu gece, Allah'a daha yakın olma, duaların kabul edilme zamanı olarak kabul edilir. Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar, sevap kazanmak ve Allah'ın rahmetine nail olmak amacıyla yapılan ibadetlerdir. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?