Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Regaip Kandili, Müslümanlar için manevi anlamı büyük bir gecedir. Bu gece, Allah'a yapılan duaların kabul olması, bağışlanma ve rahmet dileme zamanıdır. Regaip Kandili gecesinde yapılan ibadetlerden biri de namaz kılmaktır. Kandil gecesinde kılınan özel bir namaz olup olmadığı, kaç rekattan oluştuğu ve ne zaman kılınacağı gibi sorular merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?