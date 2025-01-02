Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 21:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 21:20

Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Regaip Kandili, İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinen özel bir gecedir. Bu gece, Allah'a daha yakın olma, duaların kabul edilme zamanı olarak kabul edilir. Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar, sevap kazanmak ve Allah'ın rahmetine nail olmak amacıyla yapılan ibadetlerdir. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Regaip Kandili, Müslümanlar için manevi anlamı büyük bir gecedir. Bu gece, Allah'a yapılan duaların kabul olması, bağışlanma ve rahmet dileme zamanıdır. Regaip Kandili gecesinde yapılan ibadetlerden biri de namaz kılmaktır. Kandil gecesinde kılınan özel bir namaz olup olmadığı, kaç rekattan oluştuğu ve ne zaman kılınacağı gibi sorular merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?

Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekat. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.

Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:

Regaip Kandili namazı kılınışı: Diyanet ile Regaip Kandili namazı var mı, nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir?

Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

SON DAKİKA