Reha Muhtar’dan kötü haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

REHA MUHTAR KİMDİR?

21 Temmuz 1959, İstanbul doğumlu Reha Muhtar, Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.