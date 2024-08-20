Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
10:12
Reha Muhtar'dan kötü haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
Ünlü spiker ve gazeteci Reha Muhtar'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberlerin ardından entübe edildiği bilgisi de geldi. Geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan haber sunucusu son dönemlerde magazin gündeminde takip ediliyordu. Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında haberler gelmeye devam ederken kazanın detayları da araştırılıyor. Peki; Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? İşte, son durum...