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Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:12

Reha Muhtar'dan kötü haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

Ünlü spiker ve gazeteci Reha Muhtar'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberlerin ardından entübe edildiği bilgisi de geldi. Geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan haber sunucusu son dönemlerde magazin gündeminde takip ediliyordu. Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında haberler gelmeye devam ederken kazanın detayları da araştırılıyor. Peki; Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? İşte, son durum...

Reha Muhtar’dan kötü haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

REHA MUHTAR'DAN KÖTÜ HABER: ENTÜBE EDİLDİ!

Gece 01.00 sularında yalısının merdivenlerinden düşen ve hastaneye kaldırılan Reha Muhtar yoğun bakıma alındı. Yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar, hastanede entübe edildi.

Reha Muhtar’dan kötü haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

REHA MUHTAR SAĞLIK DURUMU

İstanbul Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşme sonucu ağır yaralanan Reha Muhtar'ın entübe edildiği bilgisinden sonra yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Muhtar'ın ailesi ve doktorundan açıklama bekleniyor.

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Reha Muhtar’dan kötü haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

REHA MUHTAR KİMDİR?

21 Temmuz 1959, İstanbul doğumlu Reha Muhtar, Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Reha Muhtar’dan kötü haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

Reha Muhtar sağlık durumu ile gündemde. Evde geçirdiği yüksekten düşme kazası ardından gündeme gelen ünlü spikerin sağlığı hastanede izleniyor. Entübe edildiği bilgisi gelen 65 yaşındaki sunucunun son durumu yakın çevresi tarafından bildiriliyor. İşte, Reha Muhtar'ın sağlık durumu, hastalığı hakkında merak edilenler...

Reha Muhtar’dan kötü haber! Reha Muhtar sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

1980 yılında gazeteciliğe başladı. Birçok kanal ve gazetede yazıları ve spikerliği ile yer alan Reha Muhtar'ın Deniz Uğur ile evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

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