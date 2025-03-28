RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2025 🙏| Ramazan’ın son Cuma gününe özel hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

📖 "Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, her şeye kadirdir." (Fussilet, 41/39)

Hayırlı Cumalar! Rabbim, tüm dualarınızı kabul eylesin, kalbinizi huzurla doldursun.

📖 "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62/9)

Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu mübarek günde rahmetini üzerimizden eksik etmesin.

📖 "Müminin diğer mümine duası makbuldür. Birbirimize hayırla dua edelim." (Hadis-i Şerif)

Bu mübarek Cuma gününde dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı cumalar!