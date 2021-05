Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.



Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum.



Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!



Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.



Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.