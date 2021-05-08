Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021! Anneler Günü mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 11:18

Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun ve sözleri 2021! !

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak. Geçen sene olduğu gibi bu sene de koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan bu özel gün için binlerce vatandaş teyzeye, halaya, kayınvalideye, annelere ve anne adaylarına ve sözleri ile iyi dileklerini iletmek istiyor. Bu kapsamda; resimli ve duygusal Anneler Günü mesajları en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alırken sosyal medya araçları üzerinden de bugüne özel için paylaşımlar şimdiden başladı. ile annelerinizi mutlu edin! Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile annelerinizi mutlu edin! Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021!

Bu yıl 9 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Anneler Günü için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan bu kıymetli güne yaklaşırken ve sözleri hakkında sorgulamalar başladı. Çeşitli hediyeler ve sürprizler ile anneye, teyzeye, ablaya, anne adaylarına, arkadaşlara iyi dileklerini iletmek isteyenler WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçları üzerinden hakkında paylaşım yapıyor. Anneler Günü mesajları ve sözleri ile annelerinizi mutlu edin! Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021!

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI İLE SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

9 Mayıs 2021 Anneler Günü'ne az bir zaman kaldı. Bu kapsamda; pek çok kişi sosyal medya araçları üzerinden Anneler Günü mesajları ve sözleri hakkında sorgulamalar yaparken bu bağlamda paylaşımlar da arttı. Bu başlık altından; resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun seçenekleri ile Anneler Günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile annelerinizi mutlu edin! Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021!

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!

En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.

Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!

En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anneler Günü mesajları ve sözleri ile annelerinizi mutlu edin! Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021!

Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum.

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile annelerinizi mutlu edin! Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021!

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.

Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.

Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.

'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.

Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile annelerinizi mutlu edin! Resimli, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri 2021!

Toplumda en iyi öğretmen olan kişi de annelerimizdir çünkü bizi hayata en güzel şekilde annemiz hazırlar. Ailelerin temeli ve yuvaların yapıcısı annelerimizi bu güzel günde unutmayalım ve baş tacı yapalım. Başımızın tacı olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor ve ellerinden öpüyorum.

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

SON DAKİKA