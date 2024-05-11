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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 06:52

REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...

10 Mayıs 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları ve Survivor gibi birçok yapımın yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…

REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...

Birçok yapımın ekrana geldiği Cuma akşamında, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 10Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...

10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yalı Çapkını, Gaddar, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti reyting sıralaması belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
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REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
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