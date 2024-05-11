Haberler
Yaşam
REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS CUMA || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
06:52
10 Mayıs 2024 Cuma günü birçok yapım ekranlara geldi. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları ve Survivor gibi birçok yapımın yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…