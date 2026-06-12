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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:31

Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?

11 Haziran 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar sonrası gözler verilere çevrildi. Özellikle prime time kuşağında yayınlanan diziler ve programlar, reyting sıralaması açısından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, "Reyting sonuçları açıklandı mı?" ve "Hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

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Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?

11 Haziran 2026 reyting sonuçları, televizyon gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Böylece Var Mısın Yok Musun, Güller ve Günahlar, Doğanın Kanunu, Survivor gibi yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamaları ön plana çıktı. Televizyon kanalları için önemli performans göstergelerinden biri olarak kabul edilen reyting sonuçlarının dünkü durumu seyircilerin yakın takibinde yer aldı.

Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?

11 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon kanallarının ve yapım şirketlerinin kaderini belirleyen günlük izlenme oranları, her sabah düzenli olarak sunuluyor. 11 Haziran Perşembe gününün reytingleri henüz açıklanmadı. Veriler açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?

TOTAL

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Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?

AB

Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?

ABC1

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#REYTİNG SONUÇLARI

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