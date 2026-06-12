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Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:31
Reyting Sonuçları 11 Haziran 2026 Perşembe | Dün hangi yapım reyting birincisi oldu?
11 Haziran 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar sonrası gözler verilere çevrildi. Özellikle prime time kuşağında yayınlanan diziler ve programlar, reyting sıralaması açısından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, "Reyting sonuçları açıklandı mı?" ve "Hangi yapım zirvede yer aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.