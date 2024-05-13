Reyting sonuçları 11 Mayıs 2024 Cumartesi açıklandı! Dünün reyting sonuçları ile zirveye yerleşen yapımlar listesi

11 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşam Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Survivor All Star ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu.

11 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı: