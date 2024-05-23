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Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
08:08
Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...
Reyting sonuçları 22 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Çarşamba reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Kanal D'de Taş Kağıt Makas, Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluştu. TRT1'de ise yabancı sinema filmi Kong: Kafatası Adası, TV8 ekranlarında ise Survivor All tar 2024 yeni bölümü ile yerini aldı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 22 Mayıs Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...