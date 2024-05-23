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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 08:08

Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...

Reyting sonuçları 22 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Çarşamba reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam Kanal D'de Taş Kağıt Makas, Show TV'de Sandık Kokusu, ATV'de Kuruluş Osman, yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluştu. TRT1'de ise yabancı sinema filmi Kong: Kafatası Adası, TV8 ekranlarında ise Survivor All tar 2024 yeni bölümü ile yerini aldı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 22 Mayıs Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. 22 Mayıs Çarşamba günü gündüz kuşağı programları ve yarışma programları ekranlarda yerini alırken dizilerin ise yeni bölümleri seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 22 Mayıs 2024 AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...

22 MAYIS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 22 Mayıs reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

22 Mayıs Çarşamba gününe ait yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (15 MAYIS 2024)

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.

Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...
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