Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (15 MAYIS 2024)

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.