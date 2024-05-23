Reyting sonuçları 22 Mayıs 2024: Dün gece reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? Zirvenin sahibi...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. 22 Mayıs Çarşamba günü gündüz kuşağı programları ve yarışma programları ekranlarda yerini alırken dizilerin ise yeni bölümleri seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 22 Mayıs 2024 AB ve total reyting sonuçları...