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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 07:40

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. 23 Mayıs Perşembe günü gündüz kuşağı programları ve yarışma programları ekranlarda yerini alırken dizilerin ise yeni bölümleri seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 23 Mayıs 2024 AB ve total reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...

Reyting sonuçları 23 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. İşte, 23 Mayıs 2024 AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...

23 MAYIS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 22 Mayıs reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...

23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

Dün gecenin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (16 MAYIS 2024)

Total'de 1. sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Hudutsuz Sevda", 3. sırada "Survivor All Star" yer aldı.

AB'de 1. sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

ABC'de ise 1. sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "Survivor All Star", 3. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...
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