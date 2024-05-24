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Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
07:40
Reyting sonuçları 23 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde kim birinci oldu? İnci Taneleri, Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı...
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. 23 Mayıs Perşembe günü gündüz kuşağı programları ve yarışma programları ekranlarda yerini alırken dizilerin ise yeni bölümleri seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 23 Mayıs 2024 AB ve total reyting sonuçları…