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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:20

REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu

24 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Yeni bölümleriyle ekran başına kilitleyen Gönül Dağı ve Can Borcu, Total ve AB gruplarında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Günün en çok izlenen programı belli olurken, zirveye hangi dizinin yerleştiği medya gündeminde öne çıktı. İşte 24 Mayıs 2025 reyting sonuçları listesi ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu

24 Mayıs Cumartesi akşamı televizyon kanallarında büyük bir reyting yarışı yaşandı. Ekrana gelen diziler, izleyiciyi ekran başına çekerken, günün en çok izlenen yapımı da merak konusu oldu. Haftanın en hareketli günlerinden biri olan Cumartesi'nin kazananı, Total ve AB verileri ile belli oluyor. Peki, dün akşam en yüksek izlenme oranını hangi yapım aldı? İşte 24 Mayıs reyting sonuçları ve zirvedeki dizi...

REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu

24 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

24 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu

AB REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu