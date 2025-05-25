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REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
09:20
REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu
24 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Yeni bölümleriyle ekran başına kilitleyen Gönül Dağı ve Can Borcu, Total ve AB gruplarında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Günün en çok izlenen programı belli olurken, zirveye hangi dizinin yerleştiği medya gündeminde öne çıktı. İşte 24 Mayıs 2025 reyting sonuçları listesi ve detaylar...