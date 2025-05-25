REYTİNG SONUÇLARI 24 MAYIS 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu

24 Mayıs Cumartesi akşamı televizyon kanallarında büyük bir reyting yarışı yaşandı. Ekrana gelen diziler, izleyiciyi ekran başına çekerken, günün en çok izlenen yapımı da merak konusu oldu. Haftanın en hareketli günlerinden biri olan Cumartesi'nin kazananı, Total ve AB verileri ile belli oluyor. Peki, dün akşam en yüksek izlenme oranını hangi yapım aldı? İşte 24 Mayıs reyting sonuçları ve zirvedeki dizi...