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Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
07:44
Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!
Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı günü ekrana gelen yapımlar için araştırılıyor. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merak edenler arama motorları üzerinde günlük reyting sonuçlarını sorguluyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken TRT 1'de ise UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması İspanya-Fransa maçı canlı yayınlandı. Peki, 9 Temmuz 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…