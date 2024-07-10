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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 07:44

Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı günü ekrana gelen yapımlar için araştırılıyor. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merak edenler arama motorları üzerinde günlük reyting sonuçlarını sorguluyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken TRT 1'de ise UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması İspanya-Fransa maçı canlı yayınlandı. Peki, 9 Temmuz 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

9 Temmuz Salı reyting sonuçları araştırılıyor. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları …

Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

9 TEMMUZ 2024 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 9 Temmuz reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

9 TEMMUZ 2024 SALI REYTİNG SONUÇLARI

Dün ekrana gelen yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI (2 TEMMUZ SALI)

Total'de 1.sırada "Avusturya-Türkiye UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2. sırada "Romanya-Hollanda UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada "Euro 2024 Kupa" yer aldı.

Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

AB'de 1.sırada "Avusturya-Türkiye UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Romanya-Hollanda UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada "Euro 2024 Kupa Saati" yer aldı.

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