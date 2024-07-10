Reyting sonuçları 9 Temmuz 2024 Salı! Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

9 Temmuz Salı reyting sonuçları araştırılıyor. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları …