REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... 10 Haziran hangi yapım birinci oldu?

Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı yaşanan büyük rekabetin ardından gözler medya verilerine çevrildi. Yeni başlayan Doğanın Kanunu dizisinin performansı ve diğer programların elde edeceği sıralama, medya dünyasında günün en çok aratılan konuları arasında ilk sırada yer alıyor.