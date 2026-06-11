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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... 10 Haziran hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 21:04
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Doğanın Kanunu, Eşref Rüya... 10 Haziran hangi yapım birinci oldu?
10 Haziran 2026 Çarşamba gecesi ekranlara gelen iddialı yapımların izlenme payları büyük bir merakla bekleniyor. Televizyon izleyicileri, Doğanın Kanunu ve final bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin Total ile AB gruplarındaki sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, çarşamba günü en çok ne izlendi?