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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 08:29

Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 1 Ocak 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım konusu oldu. Dün akşam ATV'de Terminatör: Kara Kader, Kanal D'de Pi'nin Yaşamı, TRT 1 'de Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Star TV'de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Sıfırıncı Gün gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 1 Ocak Pazar reyting sonuçları…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 1 Ocak Pazar reyting sonuçları araştırmaları başladı. Dün akşam ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün yılın ilk günü olması nedeniyle dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmadı. Onların yerine Terminatör: Kara Kader, Pi'nin Yaşamı, Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma gibi filmler yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 1 Ocak Pazar dünün reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

1 OCAK 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 1 Ocak Pazar reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

1 OCAK 2023 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

1 Ocak Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

25 Aralık Pazar akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Teşkilat

2 - Yargı

3 - Show Ana Haber

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