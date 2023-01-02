Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 08:29

Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Ocak 2023 Pazar Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 1 Ocak 2023 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım konusu oldu. Dün akşam ATV'de Terminatör: Kara Kader, Kanal D'de Pi'nin Yaşamı, TRT 1 'de Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Star TV'de Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Sıfırıncı Gün gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 1 Ocak Pazar reyting sonuçları…