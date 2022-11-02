Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?

Son dakika Rıza Akın hayatını kaybetti. Türk sinemasının usta isimlerinden Rıza Akın, beyin kanaması nedeniyle aramızdan ayrıldı. Geriye, 2019 yılında evlendiği Miho Shimotashiro kaldı. İsmi sebebiyle vatandaşlar, "Miho Shimotashiro nereli?" sorularına yanıt arıyor. Adana'nın Hadırlı Mahallesi'nde evlenen ikili, kameralara mutlu pozlar vermişti. İkilinin düğünü, renkli karelere yol açmıştı. Peki, Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, kaç yaşında? Rıza Akın'ın çocuğu var mı? Miho Shimotashiro kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…