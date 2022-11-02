Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?

MIHO SHIMOTASHIRO KİMDİR?

Miho Shimotashiro, Rıza Akınla İstanbul'da tanışıp evlenmiştir. Çi ftin nikah şahitliğini Menderes ve Funda Samancılar ile Doç. Dr. Alper Eken yaptı. Shimotashiro, Rıza Akın ile evlendiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Akın da Shimotashiro ile evlendiği için mutlu olduğunu, iki kültürün birbirine benzediğini söyledi.