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Haberler Yaşam Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?
Giriş Tarihi: 02.11.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 09:34

Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?

Son dakika Rıza Akın hayatını kaybetti. Türk sinemasının usta isimlerinden Rıza Akın, beyin kanaması nedeniyle aramızdan ayrıldı. Geriye, 2019 yılında evlendiği Miho Shimotashiro kaldı. İsmi sebebiyle vatandaşlar, "Miho Shimotashiro nereli?" sorularına yanıt arıyor. Adana'nın Hadırlı Mahallesi'nde evlenen ikili, kameralara mutlu pozlar vermişti. İkilinin düğünü, renkli karelere yol açmıştı. Peki, Rıza Akın'ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, kaç yaşında? Rıza Akın'ın çocuğu var mı? Miho Shimotashiro kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…

Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?

Ünlü sanatçı Rıza Akın hayatını kaybetti ve herkesi yasa boğdu. 2019 yılında Adana'da bir portakal bahçesinde evlendiği eşi Miho Shimotashiro, hayat arkadaşını kaybetmiş oldu. 62 yaşında hayatını kaybeden "Rıza Akın'ın çocuğu var mı, kaç çocuğu var mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, Rıza Akın'ın eşi kimdir? Miho Shimotashiro nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?

RIZA AKIN HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak 'Sevmedim Deme' filmiyle beyaz perdede boy gösteren oyuncu Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti.

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Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?

Acı haberi oyuncu Menderes Samancılar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Samancılar, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" dedi.

Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?

Sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın beyin kanaması geçirmişti.

Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro kimdir, nereli, kaç yaşında? Rıza Akın’ın çocuğu var mı?

MIHO SHIMOTASHIRO KİMDİR?

Miho Shimotashiro, Rıza Akınla İstanbul'da tanışıp evlenmiştir. Çi ftin nikah şahitliğini Menderes ve Funda Samancılar ile Doç. Dr. Alper Eken yaptı. Shimotashiro, Rıza Akın ile evlendiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Akın da Shimotashiro ile evlendiği için mutlu olduğunu, iki kültürün birbirine benzediğini söyledi.

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