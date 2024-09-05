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Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:40

ROBLOX AÇILACAK MI? 5 Eylül 2024 Erişim yasağı ne zaman kalkacak, Roblox neden yasaklandı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen platforma 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli getirdi. Özellikle küçük yaştaki çocukların oynadığı çevrimiçi oyun platformu Roblox ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği oyunun suçlu profili ve pedofili unsurlarını barındırmasından dolayı ülkemizde engellendiğini kamuoyunun bilgisine sundu. Peki, Roblox açılacak mı, erişim yasağı ile ilgili son gelişmeler ne?

ROBLOX AÇILACAK MI? 5 Eylül 2024 Erişim yasağı ne zaman kalkacak, Roblox neden yasaklandı?

7 Ağustos itibarıyla yasaklanan çevrimiçi oyun platformu için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erişim engeli kararının ardından kullanıcılar Roblox ile ilgili gelişmelere araştırmaya devam ediyor. Peki, Roblox yasağı kalkacak mı, küçük yaştaki çocukların oynadığı bu oyun güvenli mi? İşte, Roblox ile ilgili tüm gelişmeler haberin devamında....

ROBLOX AÇILACAK MI? 5 Eylül 2024 Erişim yasağı ne zaman kalkacak, Roblox neden yasaklandı?

ROBLOX'A ERİŞİM YASAĞI GELDİ!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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ROBLOX AÇILACAK MI? 5 Eylül 2024 Erişim yasağı ne zaman kalkacak, Roblox neden yasaklandı?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen çevrimiçi oyun platformuyla ile ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. İlk etapta küçük çocukların hayatına masum bir oyun gibi giren Roblox platformunun perde arkasındaki karanlık ve tehlikeli unsurlar gün yüzüne çıktı. Çocukların psikolojik ve ruhsal sağlığını korumak adına ebeveynlere bu hususta büyük bir iş düşüyor. Çocuk istismarı pedofiliden, cinsel tacize, şiddet unsurlarından, psikolojik yaptırımlara kadar birçok korkunç suç ve suçlu profilini içinde barındıran bu oyundan reşit olmayan ve gelişim aşamasındaki çocuklar bilhassa uzak tutulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çağdaş, dinamik, ahlaklı genç nesil yetiştirme ilkesiyle çıktığı yolda, güvenlik unsurlarına ve toplumsal ahlak yapısına aykırı bu tehdit unsuru platforma erişim engeli kararı getirmiştir.

ROBLOX AÇILACAK MI? 5 Eylül 2024 Erişim yasağı ne zaman kalkacak, Roblox neden yasaklandı?

BAKANLIK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBLOX AÇILACAK MI? 5 Eylül 2024 Erişim yasağı ne zaman kalkacak, Roblox neden yasaklandı?

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox erişim engeli ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.
Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür."

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