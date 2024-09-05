Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
13:40
ROBLOX AÇILACAK MI? 5 Eylül 2024 Erişim yasağı ne zaman kalkacak, Roblox neden yasaklandı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen platforma 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli getirdi. Özellikle küçük yaştaki çocukların oynadığı çevrimiçi oyun platformu Roblox ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği oyunun suçlu profili ve pedofili unsurlarını barındırmasından dolayı ülkemizde engellendiğini kamuoyunun bilgisine sundu. Peki, Roblox açılacak mı, erişim yasağı ile ilgili son gelişmeler ne?