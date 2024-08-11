Giriş Tarihi: 11.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
13:05
Roblox açılacak mı? Instagram’ın ardından gözler ona çevrildi! 11 Ağustos 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak?
Dünya genelinde faaliyet gösteren çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos tarihli kararla erişime kapatıldı. Ülkemizde, küçük yaşlardaki çocukların da içinde bulunduğu 15 milyon kullanıcısı olan oyunda sakıncalı içerikler tespit edildi. Bu sebeple erişim engeli getirilen oyuna ilişkin, Roblox açılacak mı, Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak gibi sorular yanıt arıyor. İşte son açıklamalar…