Roblox açılacak mı? Instagram’ın ardından gözler ona çevrildi! 11 Ağustos 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

BAKANLIKTAN ROBLOX ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI

Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engeli geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."