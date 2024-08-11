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Giriş Tarihi: 11.08.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:05

Roblox açılacak mı? Instagram’ın ardından gözler ona çevrildi! 11 Ağustos 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

Dünya genelinde faaliyet gösteren çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos tarihli kararla erişime kapatıldı. Ülkemizde, küçük yaşlardaki çocukların da içinde bulunduğu 15 milyon kullanıcısı olan oyunda sakıncalı içerikler tespit edildi. Bu sebeple erişim engeli getirilen oyuna ilişkin, Roblox açılacak mı, Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak gibi sorular yanıt arıyor. İşte son açıklamalar…

Roblox açılacak mı? Instagram’ın ardından gözler ona çevrildi! 11 Ağustos 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox erişim engeli geldiği kurumun internet sitesindeki sorgulamalar ekranında kaydedildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Roblox açılacak mı? Instagram’ın ardından gözler ona çevrildi! 11 Ağustos 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak?
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Roblox açılacak mı? Instagram’ın ardından gözler ona çevrildi! 11 Ağustos 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak?
Roblox açılacak mı? Instagram’ın ardından gözler ona çevrildi! 11 Ağustos 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak?

BAKANLIKTAN ROBLOX ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a erişim engeli geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Roblox açılacak mı? Instagram’ın ardından gözler ona çevrildi! 11 Ağustos 2024 Roblox erişim engeli ne zaman kaldırılacak?
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