Giriş Tarihi: 12.09.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
06:32
ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM 2024: BTK ile Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?
Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı bulunan Roblox erişim engelindeki son durum merak ediliyor. 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren başlayan erişim sınırlaması sebebiyle platforma giriş yapılamıyor. Başta çocuklar olmak üzere platformun kullanıcıları "Roblox ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Roblox açılacak mı, erişim yasağı kaldırılacak mı? İşte Roblox son durum gelişmeleri…