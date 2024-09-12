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Giriş Tarihi: 12.09.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 06:32

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM 2024: BTK ile Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı bulunan Roblox erişim engelindeki son durum merak ediliyor. 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren başlayan erişim sınırlaması sebebiyle platforma giriş yapılamıyor. Başta çocuklar olmak üzere platformun kullanıcıları "Roblox ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Roblox açılacak mı, erişim yasağı kaldırılacak mı? İşte Roblox son durum gelişmeleri…

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM 2024: BTK ile Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

Roblox erişim engeli ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu olan Roblox çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime kapatıldı. 7 Ağustos'tan bu yana platforma girmek isteyip de erişim sağlayamayan kullanıcılar "Roblox ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorusuna yanıt arayışını sürdürüyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, detaylar...

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM 2024: BTK ile Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim yasağı getirildi.

BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM 2024: BTK ile Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM 2024: BTK ile Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'de 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblax'a, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle erişim engeli getirilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Sansüre ve yasaklara karşı bir parti olduklarını ifade eden Yayman, "Hükümet bu platformları Türkiye'ye davet eden, Türkiye'de topluluk kurallarını oluşturan, bununla ilgili 5651 sayılı yasayı düzenleyen hükümet ve parti biziz. Biz özgürlükleri sonuna kadar savunuyoruz. Fakat son tahlilde bir taraftan özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru biçimde kurulması gerekiyor. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini devletlerin önünde görmesini asla kabul etmiyoruz.

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ SON DURUM 2024: BTK ile Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak?

Sosyal medya şirketlerinin kendilerini milletlerin üzerinde görmelerinin asla kabul etmiyoruz. Nasıl ki Roblox, İnstagram, Meta ve X Almanya'da Almanya'nın hukuk kurallarına uygu olarak çalışıyorsa, uygun davranıyorsa, Türkiye'de de aynı hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir takım erişim engelleri getiriliyor. Erişim engeli getirilmesini asla doğru bulmayız ama diğer taraftan da muhakkak ama muhakkak dijital ağların Türkiye'nin hukukuna uymasını bekliyoruz. Çifte standarda karşıyız, özgürlükleri, kamu düzenin sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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