Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
14:34
ROBLOX ERİŞİM YASAĞI SON DAKİKA GELİŞMESİ (3 EYLÜL 2024): Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak, neden kapandı?
Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcı Roblox'a günlerdir erişim sağlayamıyor. 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren başlayan ülkesel çaptaki erişim problemi sebebiyle platforma giriş yapamayan kullanıcılar "Roblox ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Roblox açılacak mı, erişim yasağı kaldırılacak mı, neden kapandı? İşte Roblox son durum gelişmeleri…