ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son dakika açıklamaları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı?

Roblox platformuna erişim engeli Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği ile alınan karar sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatıldı. Bu kapsamda Roblox oyun platformu üyeleri ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Peki, BTK son dakika erişim kararları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı? Roblox ne zaman açılacak?