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Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 16:49

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son dakika açıklamaları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı?

Roblox ne zaman açılacak sorusu son dönemde kullanıcılar tarafından en çok yanıtı aranan sorular arasında yer aldı. Oyun platformu olarak bilinen uygulamada çocuk istismarına yönelik içerikler olması tepki çekerken, BTK'dan uyarı da gecikmedi. 2 Ağustos tarihinde katalog suçlar nedeniyle kapanan instagramın hemen ardından Roblox'da erişim engeline uğradı. Çocukların istismarına neden olacak içerikler bulunduran platform için erişim engeli kaçınılmaz son oldu. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman ve hangi şartlarda açılacak, son durum ne? İşte, detaylar…

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son dakika açıklamaları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı?

Roblox platformuna erişim engeli Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği ile alınan karar sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatıldı. Bu kapsamda Roblox oyun platformu üyeleri ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Peki, BTK son dakika erişim kararları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı? Roblox ne zaman açılacak?

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son dakika açıklamaları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

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ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son dakika açıklamaları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı?

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son dakika açıklamaları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son dakika açıklamaları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır." dedi.

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