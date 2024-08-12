Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
16:49
ROBLOX NE ZAMAN DÜZELECEK? BTK son dakika açıklamaları ile Roblox açıldı mı, erişim engeli kaldırıldı mı?
Roblox ne zaman açılacak sorusu son dönemde kullanıcılar tarafından en çok yanıtı aranan sorular arasında yer aldı. Oyun platformu olarak bilinen uygulamada çocuk istismarına yönelik içerikler olması tepki çekerken, BTK'dan uyarı da gecikmedi. 2 Ağustos tarihinde katalog suçlar nedeniyle kapanan instagramın hemen ardından Roblox'da erişim engeline uğradı. Çocukların istismarına neden olacak içerikler bulunduran platform için erişim engeli kaçınılmaz son oldu. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman ve hangi şartlarda açılacak, son durum ne? İşte, detaylar…