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ROCKSTAR'DAN AÇIKLAMA: GTA 6 çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
15:20
ROCKSTAR'DAN AÇIKLAMA: GTA 6 çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?
Oyun dünyasın en sevilen serilerinden olan Grand Theft Auto'nun normal şartlarda 2025 yılında çıkması bekleniyordu. Ancak oyunun yapımcısı Rockstar'dan çıkış tarihi ile ilgili dün açıklama geldi. Rockstar Games, çıkış tarihini açıklarken hedeflerinin beklentiyi karşılamak ve aşmak olduğunu belirtti. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar;