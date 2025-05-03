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Haberler Yaşam ROCKSTAR'DAN AÇIKLAMA: GTA 6 çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:20

ROCKSTAR'DAN AÇIKLAMA: GTA 6 çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?

Oyun dünyasın en sevilen serilerinden olan Grand Theft Auto'nun normal şartlarda 2025 yılında çıkması bekleniyordu. Ancak oyunun yapımcısı Rockstar'dan çıkış tarihi ile ilgili dün açıklama geldi. Rockstar Games, çıkış tarihini açıklarken hedeflerinin beklentiyi karşılamak ve aşmak olduğunu belirtti. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte detaylar;

ROCKSTAR’DAN AÇIKLAMA: GTA 6 çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 çıkış tarihi, Rockstar tarafından yapılan açıklamanın ardından oyun severlerin gündemine oturdu. GTA 5 ile milyonlarca oyuncu sayısına ulaşan Rockstar Games şimdi de GTA 6'yla bu sayıyı arttırmayı planlıyor. Peki, GTA 6 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte GTA 6 çıkış tarihi

ROCKSTAR’DAN AÇIKLAMA: GTA 6 çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada " Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz.

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ROCKSTAR’DAN AÇIKLAMA: GTA 6 çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?

Şimdiye kadar çıkardığımız her oyunda olduğu gibi, hedefimiz her zaman beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu; Grand Theft Auto VI da bir istisna değil. Bu kalite düzeyini sunmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz.

ROCKSTAR’DAN AÇIKLAMA: GTA 6 çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?

Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.