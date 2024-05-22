Haberler
Yaşam
Rümeysa'nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
09:11
Rümeysa'nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!
Kan donduran olay Kocaeli Gölcük'te yaşandı. 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan olay, kaza değil cinayet çıktı. İddialara göre araç içinde ilişkiye girmek istediği kız arkadaşının kendisini reddetmesi sinirlenen erkek arkadaşı, Rümeysa'nın boynuna bağladığı ipi araca bağlayarak kamyoneti uçurumdan aşağıya attı.