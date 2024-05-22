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Haberler Yaşam Rümeysa'nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:11

Rümeysa'nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!

Kan donduran olay Kocaeli Gölcük'te yaşandı. 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan olay, kaza değil cinayet çıktı. İddialara göre araç içinde ilişkiye girmek istediği kız arkadaşının kendisini reddetmesi sinirlenen erkek arkadaşı, Rümeysa'nın boynuna bağladığı ipi araca bağlayarak kamyoneti uçurumdan aşağıya attı.

ABBAS ÇAKAR
Rümeysa’nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!

Rümeysa Meriç Özcan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Korkunç olay Kocaeli Gölcük'te yaşandı. Halıdere'de 19 Mayıs gecesi saat 02.30 sularında bir kamyonetin uçurumdan aşağı düşerek kaza yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Rümeysa’nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!

Yapılan çalışmalarda uçurumdan yuvarlanan 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde Özcan'ın boynunda ip olduğu ve ipin araca bağlı olduğu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

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Rümeysa’nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!

İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ
Yapılan incelemeler sonunda olay gecesi Rümeysa Meriç Özcan'ın, arkadaşları Tunay A. (22), E.K. (20), Y.A.A. ile K.N.K. (17) ve C.Ç. ile buluştuğu, bir süre gezdikten sonra arkadaşları ile ayrılarak erkek arkadaşı olan Tunay A. ile Halıdere Eski Köy Caddesi üzerindeki ormanlık alana gittikleri öğrenildi. İddiaya burada Tunay A. kız arkadaşı Özcan ile ilişkiye girmek istedi.

Rümeysa’nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!

İPLE BAĞLAYIP DEMİRLE DARP ETTİ

Özcan'ın reddetmesi üzerine duruma öfkelenen Tunay A. kız arkadaşının boynuna ip bağladıktan sonra başına demirle vurarak darp etti. Özcan'ın hareketsiz kalması üzerine paniğe kapılan Tunay A. aracı boşa alarak uçurumdan aşağıya iterek olay yerinden kaçtı.

Rümeysa’nın korkunç sonu: İlişkiye girmeyince arabaya bağlayıp uçurumdan attı!

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan çalışmalar sonucu olay gecesi birlikte olan Tunay A., E.K., Y.A.A., K.N.K. ve C.Ç. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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