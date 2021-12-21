HaberlerYaşamRus Nastasia'nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...
Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:04Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 11:06
Rus Nastasia'nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...
Antalya'da yaşayan Rus karateci Nastasia Frolova (34), 'kumite' branşında Türk Milli Takımı'nda mücadele etmek istiyor. 9 yaşından bu yana karate sporunun içinde olduğunu söyleyen Frolova'nın, Rusya Karate Milli Takımı'nda 50'nin üzerinde madalyası ve kupası bulunuyor. Frolova, "İşimden arta kalan zamanımı antrenmanlarda geçiriyorum. Günde 4-5 saatimi kumite antrenmanına ayırıyorum. Kızıma da karate ve müzik sevgisini aşılamaya çalışıyorum" diyor...