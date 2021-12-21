Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Rus Nastasia'nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...
Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 11:06

Rus Nastasia'nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...

Antalya'da yaşayan Rus karateci Nastasia Frolova (34), 'kumite' branşında Türk Milli Takımı'nda mücadele etmek istiyor. 9 yaşından bu yana karate sporunun içinde olduğunu söyleyen Frolova'nın, Rusya Karate Milli Takımı'nda 50'nin üzerinde madalyası ve kupası bulunuyor. Frolova, "İşimden arta kalan zamanımı antrenmanlarda geçiriyorum. Günde 4-5 saatimi kumite antrenmanına ayırıyorum. Kızıma da karate ve müzik sevgisini aşılamaya çalışıyorum" diyor...

DHA
Rus Nastasia’nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...

RUS NASTASİA'NIN İSTEDİĞİ ŞAŞIRTTI! GÜNDE 4-5 SAATİNİ BU İŞE AYIRIYOR...

Antalya'da Karate Türk Milli Takım Antrenörü İlkay İldaş ile birlikte kumite antrenmanları yapan Rus Nastasia Frolova, Türk vatandaşı olup, milli takıma girmek istiyor.

Rus Nastasia’nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...

10 yılı aşkın süre Rusya Karate Milli Takımı'nda mücadele ettiğini anlatan bir çocuk annesi Frolova, müzik ile karatenin hayatında önemli yeri olduğunu anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rus Nastasia’nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...

Frolova, "İşimden arta kalan zamanımı antrenmanlarda geçiriyorum.

Rus Nastasia’nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...

Günde 4-5 saatimi kumite antrenmanına ayırıyorum. Kızıma da karate ve müzik sevgisini aşılamaya çalışıyorum" dedi.

Rus Nastasia’nın istediği şaşırttı! Günde 4-5 saatini bu işe ayırıyor...

İki yıl önce Rusya'dan, Antalya'ya gelerek düzen kurduğunu belirten Frolova, "Antalya'da yaşamak hayalimdi. Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundum.

SON DAKİKA