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'Saratov', Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', 'ne doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.05.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 18:08
Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 16.15'te Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemisi, saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi Saratov, 'ne doğru yol aldı.

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Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisine güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü.

Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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