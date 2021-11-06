Rusya’dan olay görüntüler! Sosyal medya onları konuşuyor

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu özellikle son 100 yılda dünya siyasetinde adı sık sık duyulan bir ülke olarak biliniyor. Nüfusu 150 milyona yaklaşan ve yüzölçümü en büyük ülkelerden biri olan Rusya'nın renkli insanların ülkesi olduğu bilinen bir gerçek. Ülkeden sosyal medyaya düşen kareler de bu durumu kanıtlar nitelikte. İnternet aleminde gördüğümüz birçok ilginç fotoğrafın Rusya'da çekildiğini görünce pek de şaşırmıyoruz. Kimi zaman Rus meclisi, kimi zaman da sokaktaki vatandaş bu karelerin başrolünde bulunuyor.