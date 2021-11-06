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Haberler Yaşam Rusya'dan olay görüntüler! Sosyal medya onları konuşuyor
Giriş Tarihi: 06.11.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 13:02

Rusya'dan olay görüntüler! Sosyal medya onları konuşuyor

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu özellikle son 100 yılda dünya siyasetinde adı sık sık duyulan bir ülke olarak biliniyor. Nüfusu 150 milyona yaklaşan ve yüzölçümü en büyük ülkelerden biri olan Rusya'nın renkli insanların ülkesi olduğu bilinen bir gerçek. Ülkeden sosyal medyaya düşen kareler de bu durumu kanıtlar nitelikte. İnternet aleminde gördüğümüz birçok ilginç fotoğrafın Rusya'da çekildiğini görünce pek de şaşırmıyoruz. Kimi zaman Rus meclisi, kimi zaman da sokaktaki vatandaş bu karelerin başrolünde bulunuyor.

Rusya’dan olay görüntüler! Sosyal medya onları konuşuyor

Sosyal medyada Rus çılgınlığı devam ediyor. Soğuk ülkenin renkli insanları internet dünyasında epey ünlü.

Rusya’dan olay görüntüler! Sosyal medya onları konuşuyor

Mecliste, sokakta, çarşıda, pazarda! Yani görebileceğiniz her yerde ilginç manzaralar oluşturuyorlar.

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Rusya’dan olay görüntüler! Sosyal medya onları konuşuyor

Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarının zirvesinde de onlar var.

Rusya’dan olay görüntüler! Sosyal medya onları konuşuyor

Her yaptıkları adeta olay oluyor.

Rusya’dan olay görüntüler! Sosyal medya onları konuşuyor

Dünyanın dört bir yanında da yaptıkları konuşuluyor.

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